A las 20:00 horas (tiempo peninsular, 16:00 de Chile) los colegios electorales de España cerraron las mesas en sus elecciones generales 2026, en unos comicios anticipados convocados por el presidente Pedro Sánchez. A las elecciones fueron convocados más de 38 millones de electores, de los cuales casi 36 residen en España, para elegir a los 350 diputados del Congreso y 209 senadores

El 68,15 % del electorado ―24.503.423 de 35.953.542― ya había votado a las 18:00 hora local (14:00 hora de Chile), según datos del Ministerio del Interior. Como informó El Mostrador, se trata de la cifra más alta de participación de la serie histórica en unas elecciones generales en España, por encima del 63,45 % registrado en las celebradas en 1996 que ganó el conservador Partido Popular (PP), liderado entonces por José María Aznar, frente al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), a cuyo frente estaba Felipe González.

La secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto, y la subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo, desmenuzó las cifras de afluencia a los colegios en las comunidades autónomas: aunque subió en todas, en Madrid y Cataluña se registró el mayor incremento en la participación con 19 y 17,83 puntos más, respectivamente.

Un sondeo preliminar de la encuestadora Sigma Dos, encargada por la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (Forta), le da preliminarmente la victoria al Partido Popular, con un 32,2% de los votos y un rango de entre 129 y 134 escaños. Complementariamente, también le otorga a Vox entre 44 y 48 escaños, lo que le permitiría a una virtual coalición entre ambas bancadas alcanzar la mayoría absoluta de 176 escaños (de 350) y formar gobierno, como lo han anticipado también varias otras encuestas, salvo la realizada por el CIS y conocida el lunes pasado, según la cual el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ganaría con casi un 10% de diferencia respecto de la alianza entre la derecha tradicional y la ultraderecha de Vox.

Según Sigma Dos, el PSOE lograría convertirse en el segundo partido más votado con el 28,8 % de los votos, tres menos que en 2023, y entre 119 y 124 escaños. Si ello se concreta impediría al actual presidente Pedro Sánchez volver a formar un gobierno.