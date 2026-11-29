El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó esta mañana el complejo horizonte laboral que cruza el país: adelantó que los primeros resultados de mejoramiento en la actividad económica podrían constatarse al próximo 11 de marzo, algo que impactaría directamente en los niveles de desempleo, y afirmó que la judicialización de los despidos es el próximo tema en la mira de la cartera, debido a que, según él, en Chile “despedir a un trabajador es más difícil que divorciarse“.

El análisis del titular de Hacienda ocurre en contexto de las cifras reveladas por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), difundida el viernes por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que reportó que la tasa de desocupación alcanzó el 10% en el trimestre móvil agosto-octubre de 2026, registrando su nivel más alto en cinco años.

En comparación con igual período pero de 2025, el número de personas desempleadas aumentó un 19,7%, influido por quienes se encontraban cesantes (19,9%) y quienes buscan trabajo por primera vez (17,6%). Este última cifra ya la había utilizado el ministro del Trabajo, Tomás Rau, para justificar el nuevo guarismo de desempleo.

En conversación con Mesa Central, el titular de Hacienda adelantó que un mejoramiento en las cifras económicas, medidas por el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec), comenzará a notarse en marzo del 2027 y si bien sostuvo que la caída en las cifras del 2026 son en parte producto de shocks externos (como la crisis en los combustibles a raíz de la guerra en Irán y los efectos en la producción que arrastra el fenómeno climático de El Niño), también hizo ahínco en la reactivación en las contrataciones del sector construcción, “sector que es muy empleador de mano obra”.

Consultado sobre si en el Gobierno continúa la idea de impulsar una reforma a la indemnización por años de servicio (y que esta misma mañana el ministro Rau que descartó esté entre el paquete de medidas que La Moneda ingresará en las próximas semanas al Congreso para otorgar a las empresas mayor adaptabilidad laboral), Quiroz confesó que “nunca he sido particularmente entusiasta” de la idea, pero sí subrayó que entre sus preocupaciones se encuentra la judicialización de los despidos.

“Despedir a un trabajador es más difícil que divorciarse (…) La decisión de contratar es una decisión muy compleja, está llena de riesgos: si no resulta, ¿qué pasa si después lo despido, o la despido, y voy a término de los tribunales y tengo que pagar un aumento de indemnización?”, dijo el secretario de Estado.

A renglón seguido, complementó en que un cambio en la materia podría integrarse vía cambio legislativo y dictámenes de la Dirección del Trabajo. “Yo creo que va a estar por ambos lados, pero necesitamos pasar, después de haber salido de la ley de Sala Cuna ―que es muy relevante y muy importante también, desde luego― entrar de lleno en los temas más medulares del costo de contratación”, añadió, adelantando que el Gobierno podría tener “una entrada rápida, ahora, definitivamente” al tema, aunque sin poner fechas.

El matiz de Quiroz con el Presidente

El ministro de Hacienda también comentó el anuncio de un “cambio radical” anunciado por el Gobierno, con plazo de 100 días (que se cumplirán el 11 de marzo), en materia de empleo. “No sé cuándo el Presidente puede haber dicho exactamente eso del 11 de marzo. En economía las cosas no ocurren así. En economía van de a poco“, contrastó.

Sin embargo, sí reiteró que los cambios en la materia se reflejarían en los primeros indicadores de actividad económica del próximo año, donde “vamos a empezar a ver resultados económicos muy relevantes, muy positivos. Lo estamos viendo en niveles que la gente hoy día no los ve. Por ejemplo, nosotros en el ministerio tenemos línea directa, obviamente, con el Servicio de Impuestos Internos y vemos las boletas todos los días”.

“Los datos económicos se ven siempre con dos meses de rezago. Entonces el primer número positivo, para que me escuchen las personas que están mirando, lo van a ver el primero de marzo, cuando vean el Imacec de enero”, añadió Quiroz, quien también admitió que “no vamos a minimizar lo que está ocurriendo. Es una situación compleja. Es una situación que nos preocupa y la respuesta a eso es que (…) estamos ocupándonos. Estamos preocupados, pero por sobre todo, ocupados”.