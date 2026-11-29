Un ministro de Justicia contra las cuerdas, un Presidente que se autoimpone otros 100 días para mostrar resultados y una derecha que, a más de ocho meses de Gobierno, todavía no logra constituirse como coalición. El escenario difícilmente podía ser más favorable para la oposición. Pero apareció el caso firmas.

El autogol. Entre el anuncio de la acusación constitucional contra Fernando Rabat y su ingreso a la Cámara transcurrieron 15 días. La demora en la entrega de los decretos de rebaja de condenas y las dificultades de los acusadores para asegurar los votos le dieron tiempo a La Moneda. Cuando el libelo finalmente comenzó a tramitarse, la oposición ya estaba a punto de incendiar su propio camarín.

Mientras el Gobierno intenta salvar a Rabat, el PS intenta deshacerse de Juan Luis Castro como jefe de comité. Su correligionario Gastón Saavedra confirmó que la decisión de reemplazarlo está tomada.

Castro y la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, tienen calidad de imputados. Y el PPD, además de las disculpas públicas, exige una compensación política.

Las cuentas pendientes. Para entender el nivel de deterioro de las relaciones entre socialistas y pepedés hay que retroceder hasta octubre, cuando Castro gestionó la salida de Pedro Araya de la Comisión de Constitución del Senado.

Fue precisamente Araya quien leyó en Sala la carta de Ximena Órdenes desde China, desatando la tormenta política. En el PS circula la tesis de una vendetta. Ambos la descartan, pero las heridas que dejó aquel episodio siguen abiertas.

En el PPD incluso se evaluó abandonar el comité que comparte con el PS y explorar un entendimiento con la DC.

Como si fuera poco, el caso firmas también puso bajo presión el pacto de las Paulinas, que debería llevar al socialista Alfonso de Urresti a la presidencia del Senado en marzo.

Quiroz hizo su partido. Mientras el PS y el PPD ajustaban cuentas, el ministro de Hacienda encontró interlocutores en la DC y el PC para sacar adelante el Presupuesto 2027. Yasna Provoste fue clave en esas gestiones, que generaron resquemores entre socialistas y frenteamplistas.

El Socialismo Democrático, que aspiraba a convertirse en un interlocutor relevante del Gobierno, terminó exhibiendo sus propias dificultades de coordinación.

La renovación con los rostros de siempre. En medio de todo esto, 63 figuras de la centroizquierda publicaron una carta titulada Existe una alternativa. Entre sus nombres más emblemáticos figuran Insulza, Bitar, Allende, Vidal y Zaldívar. Una convocatoria de renovación política con varios referentes de la tercera y cuarta edad y más rostros de la Concertación que de las nuevas generaciones.

Y por si alguien extrañaba los viejos tiempos, reapareció Juan Pablo Letelier. Después de 32 años en el Congreso, el exsenador manifestó su disponibilidad para volver a competir en 2029 por O’Higgins, precisamente la circunscripción que hoy representa Castro.

El lunes, la oposición tendrá otra oportunidad de recuperar la iniciativa con la acusación contra Rabat. Pero, más allá de conseguir o no los votos, seguirá enfrentando un problema bastante más profundo.

De poco sirve tener el arco vacío si los jugadores de tu propio equipo se quitan la pelota entre ellos.

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