Hace cuatro semanas, cuando estalló la crisis por las rebajas de condenas a agresores sexuales de menores de edad, en el mundo político eran pocos los que apostaban por la permanencia del ministro de Justicia. Menos aún que el Presidente José Antonio Kast pudiera obtener algún rédito político de una controversia que comprometió su liderazgo, fracturó al oficialismo y puso en entredicho la coherencia del discurso republicano respecto del combate a la delincuencia.

Sin embargo, a pocas horas de que la Cámara vote la acusación constitucional contra el secretario de Estado, el escenario parece distinto. El alineamiento de los ocho diputados del PNL contra el libelo, las licencias médicas de legisladoras del PDG y las dificultades opositoras para sumar votos , aumentan la posibilidad de que la ofensiva fracase.

, aumentan la posibilidad de que la ofensiva fracase. De haber una derrota de la oposición, el principal beneficiario político no necesariamente sería Rabat, sino J. A. Kast. El ministro conseguiría permanecer en el cargo, pero el Mandatario podría reivindicar haber resistido las presiones, preservado su autoridad sobre el gabinete e impedido que Kaiser fuera clave en la caída de uno de sus colaboradores.

A ello se añade algo que no pasó inadvertido: la última encuesta Criteria registró un alza de cinco puntos en la aprobación presidencial, que pasó del 18% al 23%.

La historia viene de más atrás. El 3 de noviembre, desde Roma, Kast modificó la naturaleza de la crisis. En vez de tomar distancia de las actuaciones de Rabat, asumió la responsabilidad política.

La salida del subsecretario de Justicia, Luis Silva, no logró descomprimir el conflicto. En Chile Vamos se multiplicaban las críticas y Evelyn Matthei exigía la salida de Rabat.

El Presidente se involucró en las gestiones para evitar desmarques oficialistas y La Moneda desplegó una operación para asegurar los respaldos necesarios para impedir la destitución del ministro. La persistencia terminó convirtiendo la continuidad de Rabat en una prueba de la capacidad de conducción presidencial.

Una aprobación del libelo significaría una derrota de Kast , quien había comprometido su autoridad en su defensa. Su rechazo, en cambio, permitiría al Mandatario exhibir que, pese a la magnitud de la crisis, conservó la capacidad de ordenar a la derecha.

, quien había comprometido su autoridad en su defensa. Su rechazo, en cambio, permitiría al Mandatario exhibir que, pese a la magnitud de la crisis, conservó la capacidad de ordenar a la derecha. Una clave para entender esto último está en la composición del electorado de Kast. Un estudio de Panel Ciudadano UDD, estableció que un 20% de los encuestados había aprobado la gestión presidencial en todas las mediciones previas, un 30% la desaprobaba y un 50% había modificado su posición en el período.

El dato más significativo es el origen electoral de ese núcleo incondicional. Solo el 45% de ese segmento votó por Kast en la primera vuelta presidencial de noviembre de 2025. Un 29% lo hizo por Kaiser, un 14% por Matthei y un 8% por Franco Parisi.

Es decir, más de la mitad del núcleo más leal al Gobierno proviene de electorados distintos al republicano y casi un tercio de votantes del líder libertario. La cifra permite dimensionar la importancia que tiene para Kast preservar su flanco derecho ante las dificultades para recuperar a los moderados.

En este escenario, Kaiser es un factor. Este jueves, el PNL dio otra señal favorable a La Moneda: descartó la libertad de acción de sus parlamentarios y la bancada confirmó que sus ocho diputados rechazarán el libelo. Kaiser, por su parte, cuestionó los fundamentos de la AC y dijo que no le sorprendería su fracaso.

La definición tiene una consecuencia que trasciende la permanencia de Rabat. El principal competidor de Kast por la representación de la derecha más conservadora terminaría contribuyendo a una decisión cuestionada por Chile Vamos. Aunque ello no supone una tregua entre republicanos y libertarios.

Las encuestas exhiben diferencias entre el respaldo presidencial y la evaluación del ministro. Criteria registró un incremento de 5% en la aprobación de Kast, del 18% al 23%, mientras Rabat obtuvo un 17% de respaldo y un 73% de desaprobación.

En Cadem, el Mandatario alcanzó un 28% de aprobación, un punto más que la semana anterior. Rabat retrocedió 11 puntos respecto de octubre, situándose en un 24%, el peor evaluado del gabinete.

Analistas señalan que las cifras aún no permiten hablar de una recuperación presidencial consolidada ni atribuir el repunte a la defensa de Rabat. Por lo tanto, un triunfo en la Cámara no equivaldría a una recuperación de su respaldo ciudadano.

El lunes, si fracasa la acusación, Rabat conservará el cargo, pero Kast podrá exhibir una victoria política. En la derecha explican que el riesgo para La Moneda será interpretar ese resultado como una validación del estilo de conducción. No obstante, aún no se disipan las interrogantes que originaron la crisis ni el rechazo ciudadano a mantener al ministro.

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