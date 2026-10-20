Bci es reconocido como uno de los Mejores Empleadores del Mundo 2026 por Forbes Internacional

Banco Bci fue reconocido como uno de los “Mejores Empleadores del Mundo 2026” en el ranking publicado en la edición internacional de la revista Forbes, ubicándose en el séptimo lugar entre los bancos de Latinoamérica.

Este reconocimiento representa una validación internacional del compromiso de Bci con sus más de 10.000 colaboradores. La distinción se desarrolla en colaboración con Statista, plataforma global de datos e inteligencia empresarial. El sello World’s Best Employers 2026 certifica que la institución cuenta con una cultura organizacional, una oferta de valor para sus colaboradores y un ambiente laboral que cumplen con algunos de los más altos estándares mundiales.

La metodología del ranking se basa en encuestas anónimas realizadas a más de 300.000 empleados de empresas multinacionales en más de 50 países, quienes evaluaron a sus empleadores en múltiples dimensiones, como recomendación del empleador, beneficios y compensaciones, oportunidades de desarrollo profesional, ambiente laboral, equilibrio entre vida personal y trabajo, y reputación corporativa.

Al respecto, Pablo Jullian, gerente de Gestión de Personas de Banco Bci, señaló: “Este reconocimiento nos llena de orgullo porque valida a nivel internacional lo que hemos construido durante casi 90 años de historia: una filosofía empresarial y una cultura única, distintiva y centrada en las personas. Que Forbes y Statista nos reconozcan entre los mejores empleadores del mundo confirma que nuestra visión de querer construir la mejor empresa para trabajar y desarrollarse para todos, mediante relaciones de largo plazo que potencien lo bueno de la vida, con lo mejor del trabajo, está generando un impacto real”.

Jullian agregó: “En Bci entendemos que contribuir al bienestar de nuestros colaboradores es parte de nuestra misión empresarial, no solo por ellos, sino también por el impacto positivo que esto tiene en nuestros clientes y en el país. Por eso, a partir de una escucha permanente y sistemática de nuestros equipos, impulsamos una oferta de valor que potencia el crecimiento y el desarrollo, la flexibilidad y el bienestar integral. Un ejemplo de ello fue el aumento del ingreso mínimo a $1.100.000 para nuestros colaboradores, al cierre de 2025”.

En términos de posicionamiento estratégico, la inclusión de Bci en este ranking permite a la institución diferenciarse no solo como líder en servicios financieros, sino también como referente en gestión de personas a nivel global. Asimismo, desde el 29 de septiembre, Banco Bci aparece en el portal global de Forbes, lo que permite que millones de lectores, inversionistas y líderes de negocios de todo el mundo conozcan su fortaleza como marca empleadora en los mercados internacionales.

“Adicionalmente, este reconocimiento constituye también una certificación independiente de nuestras prácticas laborales, ya que nos permite seguir fortaleciendo la confianza de nuestros stakeholders, inversionistas y potenciales colaboradores”, señaló Jullian.

Cabe destacar que la participación en el ranking es por invitación y se basa exclusivamente en los resultados de encuestas independientes, sin posibilidad de postulación directa ni pago por inclusión, lo que refuerza el carácter objetivo del reconocimiento.

De manera complementaria, este año Bci también fue distinguido a nivel nacional como una de las empresas con mejor equipo de personas del país en el ranking Merco Talento 2026, reforzando su posicionamiento como referente en gestión de personas tanto en Chile como en el mundo.