Pymes y emprendedores tendrán una jornada especial en el Festival Ladera Sur 2026

Bci estará presente en el 5° Festival Ladera Sur, el festival de la naturaleza más grande de Chile y Latinoamérica, que se realizará entre el 13 y el 15 de noviembre en el Parque Santa Rosa de Apoquindo. Como presentador oficial del festival, el banco llegará con una propuesta orientada a acompañar a personas, emprendedores, pymes y empresas en la transición hacia estilos de vida y modelos de negocio más sostenibles.

El viernes 13 de noviembre estará dedicado a la “Naturaleza y Economía Consciente”, una jornada que buscará acercar a emprendedores, pymes y empresas a conocimientos, aliados y soluciones para repensar la forma en que se crean y desarrollan los negocios.

Paola Alvano, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Bci, destacó que “participar en el Festival Ladera Sur es una oportunidad única para conectar con una comunidad que valora el territorio y promueve un estilo de vida respetuoso con el entorno. En Bci estamos comprometidos con impulsar un efecto positivo desde el negocio, integrando y generando impacto económico, social y ambiental, y creando valor para todos”.

Entrada gratuita para pymes

Las pymes podrán acceder gratuitamente al parque el día viernes 13 hasta las 13:00 horas. Quienes ingresen en la mañana podrán permanecer durante toda la jornada y participar de la programación del festival.

Durante la jornada, Bci ofrecerá una parrilla de contenidos y asesoría en terreno, con actividades prácticas, paneles de conversación y mentorías personalizadas para apoyar el crecimiento de los negocios.

Esta también es una buena ocasión para conocer las oportunidades financieras que ofrece el banco tanto para Banca Personas como para empresas que quieran hacer más sostenibles sus negocios. Las pymes que quieran obtener más información tendrán la posibilidad de acceder al stand físico de Bci abierto a clientes y no clientes.

El espacio buscará ser un punto de encuentro para resolver consultas, acceder a asesoría y conocer soluciones financieras y no financieras que faciliten la transición sostenible de personas, pymes y empresas.

Agenda Bci para los emprendedores

11:00 – 12:00 hrs | Carpa “Aprender”: Workshop “Del residuo al recurso: Rediseñando el futuro de tu emprendimiento” , liderado por Nicolás Behar, CEO y Cofundador de Recylink / Climatech.

Workshop , liderado por Nicolás Behar, CEO y Cofundador de Recylink / Climatech. 12:00 – 13:00 hrs | Carpa “Aprender”: Workshop “Impuestos en Fácil: La guía práctica que tu Pyme necesita” , junto a Alex Villalobos, nuestro Gerente de Impuestos en Bci.

Workshop , junto a Alex Villalobos, nuestro Gerente de Impuestos en Bci. 13:00 – 14:00 hrs | Escenario Entel: Panel “Brecha de Género en el Emprendimiento de Alto Potencial” . Estaremos dialogando junto a Francisca Valdés ( Directora de Mujeres Empresarias), Antonia Schlesinger (Co-fundadora de Skinology), Catalina Garrido (Co-fundadora Liva Company) y Paola Alvano, nuestra Gerenta de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad en Bci.

Panel . Estaremos dialogando junto a Francisca Valdés ( Directora de Mujeres Empresarias), Antonia Schlesinger (Co-fundadora de Skinology), Catalina Garrido (Co-fundadora Liva Company) y Paola Alvano, nuestra Gerenta de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad en Bci. 14:00 – 14:30 hrs | Carpa “Aprender”: Conversatorio “Cuando la sostenibilidad se integra al negocio: el caso de Virutex Ilko y Bci” . Compartiremos experiencias de desarrollo inclusivo junto a Rodrigo Varela, Subgerente de Sostenibilidad Comercial de Banca Mayorista de Bci, y Alejandra Duranti, Gerente de Sustentabilidad y Economía Circular de Virutex.

Conversatorio . Compartiremos experiencias de desarrollo inclusivo junto a Rodrigo Varela, Subgerente de Sostenibilidad Comercial de Banca Mayorista de Bci, y Alejandra Duranti, Gerente de Sustentabilidad y Economía Circular de Virutex. 14:00 – 15:00 y 16:00 – 17:00 hrs | Carpa “Conectar”: Mentorías Bci. Estaremos aquí para asesorarte en terreno y planificar tus metas financieras.

Mentorías Bci. Estaremos aquí para asesorarte en terreno y planificar tus metas financieras. 15:00 – 16:00 hrs | Carpa “Aprender”: Workshop “Hacer las cosas bien vende mejor: El poder del propósito en tu Pyme”, guiado por Raimundo Valdés, Líder Comercial y Marketing de Sistema B.

Un fin de semana lleno de música, charlas y propósito

Además de acompañar el crecimiento de tu empresa, queremos que disfrutes de un festival increíble. Explorando los detalles del evento, te adelantamos que el line-up viene cargado de invitados excepcionales para cada jornada temática:

El viernes 13 , centrado en la Economía Consciente, el cierre estará a cargo de un tremendo DJ Set de Matanza .

, centrado en la Economía Consciente, el cierre estará a cargo de un tremendo . El sábado 14 , enfocado en Conservación y Biodiversidad , contaremos con la presencia internacional de la activista Alexandra Cousteau como speaker principal, y vibraremos con el show en vivo del gran Joe Vasconcellos .

, enfocado en , contaremos con la presencia internacional de la activista como principal, y vibraremos con el show en vivo del gran . El domingo 15, dedicado a la Regeneración y Vida al Aire Libre, será el turno de disfrutar toda la música de Kevin Johansen + The Nada.

El banco tendrá un descuento de hasta un 30% en la compra de tus entradas para el festival a través del sistema Ticketmaster.