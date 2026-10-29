La porfía de Kast con Rabat: descarta una salida rápida y apunta a una crisis del sistema judicial

El Presidente José Antonio Kast volvió a evitar una definición sobre la continuidad del ministro de Justicia, Fernando Rabat, en medio de la crisis por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. En lugar de abordar directamente la situación del secretario de Estado, el Mandatario planteó que la controversia debe entenderse como un problema del sistema judicial en su conjunto.

Lo hizo este jueves durante la apertura del Congreso de las Regiones 2026, en Concepción, apenas horas después de que la oposición anunciara la presentación de una acusación constitucional contra Rabat.

“Todo el debate que se está dando hoy día en torno al sistema judicial no es en torno a una persona, es en torno al sistema judicial completo”, sostuvo Kast.

El Presidente argumentó que las responsabilidades sobre el funcionamiento de la justicia no recaen exclusivamente en los tribunales, sino también en el Congreso y el Ejecutivo.

“Sistema judicial que no es responsabilidad del Poder Judicial, es responsabilidad de todos, de los legisladores, del Ejecutivo y del Poder Judicial”, añadió.

Sus declaraciones se producen mientras aumenta la presión política sobre Rabat por los beneficios concedidos a condenados por delitos sexuales contra menores. Pese a la controversia, Kast no anunció medidas respecto de su ministro ni se refirió expresamente a una eventual renuncia.

Para introducir el tema, el Mandatario recordó su participación como parlamentario en la acusación constitucional contra la entonces ministra de Educación Yasna Provoste, con quien aseguró mantener diferencias políticas, pero también espacios de colaboración.

Mencionó particularmente el trabajo en torno a la educación en Atacama, región que, según señaló, ha enfrentado problemas de violencia y gestión. A partir de ese ejemplo, llamó a aprovechar la controversia actual para impulsar cambios institucionales.

“Tenemos hoy día una gran oportunidad, no la perdamos, de recuperar la institucionalidad”, afirmó.

El Presidente también aludió a las presiones por encontrar una solución inmediata a la crisis, aunque planteó que la prioridad debe ser resolver los problemas estructurales.

“Hay veces que algunos dicen ‘¿Cuál es la salida más rápida para que se calme todo?’ Y uno tiene que pensar cuál es la salida definitiva para arreglar los problemas que hoy día afectan a nuestro sistema carcelario, que está colapsado, a nuestro sistema judicial, que tiene cuestionamientos por sistemas garantistas, pero que no es un mal sistema en sí”, señaló.

Kast sostuvo que se requieren ajustes en el sistema penitenciario, el trabajo de las policías, la capacidad investigativa del Ministerio Público y el cumplimiento de las condenas.

Cifras de desempleo

Durante su intervención en Concepción, Kast también abordó las cifras de desempleo publicadas este jueves por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que situaron la tasa de desocupación nacional en 9,8% para el trimestre julio-septiembre.

“Este es el dolor más grande que tenemos como nación”, reconoció.

El Presidente defendió las iniciativas de su administración para enfrentar el problema, aunque admitió que todavía resultan insuficientes.

“El modo empleo que activamos gracias a los gobernadores en gran parte está funcionando. ¿Es suficiente? No es suficiente. Por eso planteamos ahora el plan Chile Despega. ¿Es suficiente? Tampoco es suficiente”, sostuvo.

Kast atribuyó parte de las dificultades laborales a una situación que se arrastra desde antes de su Gobierno y aseguró que las perspectivas de inversión permitirán enfrentar el escenario.

“Ya estábamos con cifras de desempleo muy altas. Hoy día tenemos la buena noticia de que hay mucha inversión que va a llegar a nuestra nación”, afirmó.