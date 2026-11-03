El bullying silencioso tiene testigos

La muy interesante nota de El Mostrador sobre bullying silencioso pide mirar las señales de quien lo sufre. Es esencial, pero no es la única clave: el acoso rara vez es invisible para los estudiantes, lo es sólo para los adultos. Siempre hay compañeros que saben lo que pasa y callan.

Un estudio que filmó recreos en Canadá encontró compañeros presentes en el 88% de los episodios de acoso. Sólo 19% intervino, pero cuando lo hicieron, más de la mitad de las veces el acoso se detuvo en menos de diez segundos. Una revisión de 49 estudios publicada en 2024 confirma que enseñar a los testigos a actuar mejora su respuesta. El silencio es evitable.

Por eso, además de preguntar a nuestros hijos si alguien los molesta, debemos preguntarles qué ven. Quien calla muchas veces no es indiferente, sólo teme ser el siguiente o no sabe qué hacer.

En casi diez años trabajando con comunidades educativas, en la Fundación Volando en V enseñamos las “4D”, cuatro formas de actuar igual de importantes.Defender, diciendo en voz alta que no está bien. Denunciar, contándole a un adulto. Distraer, sacando el foco de la víctima. Y dar apoyo, acompañando a quien está solo.

Un estudiante que aprende a actuar no sólo protege a otro: aprende a resistir la presión del grupo y a movilizarse ante el dolor ajeno. Eso es educar a nuestros hijos e hijas en valores ciudadanos esenciales. Mientras sólo miremos a la víctima, seguiremos llegando tarde.