Vecinas de La Serena confeccionaron cerca de 50 mantas para familias afectadas por el temporal

Con lanas de distintos colores, agujas de crochet y muchas ganas de ayudar, un grupo de 25 vecinas de La Serena transformó sus encuentros semanales en una iniciativa solidaria que llevó abrigo y alegría a familias del sector rural de Cajón del Romero, una de las zonas que enfrentó dificultades durante el último temporal.

La historia comenzó a mediados de agosto, cuando la Delegación Municipal de La Pampa convocó a mujeres interesadas en confeccionar mantas y pieceras para personas que necesitaran apoyo. La invitación tuvo una positiva respuesta y, durante más de un mes, las participantes se reunieron cada viernes para tejer pequeños cuadros de lana de 20 por 20 centímetros.

Cada pieza fue elaborada a mano y posteriormente unida para formar las mantas. El resultado fue la confección de cerca de 50 piezas de abrigo, además de nueve gorros y cojines, que fueron entregados a vecinos del sector Bosque de María, en Cajón del Romero.

“Hacer un cuadro demora como una hora más o menos, lo que más tarda es unirlos todos y también el bordado final. Quedamos muy satisfechas y las entregamos con mucho cariño”, relató Iris Santander, una de las vecinas que participó en la iniciativa.

La jornada de entrega se convirtió en un emotivo encuentro entre las tejedoras y los habitantes del sector rural.

Los vecinos organizaron una convivencia para recibir a las visitantes, compartiendo té, mate, churrascas, queques caseros y queso de cabra, en una actividad marcada por el agradecimiento y la cercanía.

Para varios de los beneficiarios, las mantas no solo significaron una ayuda para enfrentar el frío, sino también un vínculo con recuerdos de su infancia.

“Este obsequio para nosotros nos recuerda nuestros padres que antiguamente también hacían esto, nos tapaban con estas mantas. Estamos muy contentos, vamos a recordar siempre a La Pampa”, expresó María Contreras, una de las vecinas que recibió los tejidos.

La coordinación entre las delegaciones municipales de La Pampa y Rural permitió que los tejidos llegaran a una comunidad que había enfrentado momentos complejos durante el temporal, cuando algunos sectores quedaron aislados.

La delegada municipal de La Pampa, María Soledad Rojas, destacó que la iniciativa también permitió consolidar un espacio permanente de encuentro entre las participantes.

“Después de esto, ellas ahora son un grupo consolidado en La Pampa que se junta todos los viernes a compartir y a tejer los sueños para otras personas, porque cada manta fue pensada en entregar amor a otros”, señaló.

Por su parte, el delegado municipal rural, Manuel Barraza, valoró la conexión que se generó entre las vecinas de ambos sectores.

“Hubo una conexión muy bonita tanto del sector urbano como rural; esa es la idea: ser una sola familia. Debiera repetirse esto con otros sectores”, cerró.

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