Bebidas energéticas y salud cardíaca: alertan por posibles riesgos en adultos jóvenes

Utilizadas para combatir el cansancio durante largas jornadas de estudio, trabajo o actividad física, las bebidas energéticas vuelven a generar preocupación por sus posibles efectos sobre la salud cardiovascular. Una investigación basada en reportes de efectos adversos en Estados Unidos encontró una asociación entre productos con cafeína y otros estimulantes y una mayor frecuencia de eventos como paros cardíacos, arritmias y palpitaciones. Entre los antecedentes que destacan los investigadores está la presencia de adultos jóvenes en estos registros.

Qué encontró el estudio

La investigación analizó 28.345 reportes de posibles efectos adversos enviados a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) entre 2017 y 2025. De ese total, 854 mencionaban bebidas energéticas o suplementos que contenían cafeína u otros estimulantes.

Al comparar estos registros con los asociados a productos sin cafeína ni estimulantes, los investigadores observaron que los reportes de paro cardíaco eran aproximadamente 11 veces más frecuentes en el primer grupo. También encontraron una mayor frecuencia de reportes de ataques cardíacos, arritmias ventriculares y palpitaciones.

Otro dato que llamó la atención fue la edad de las personas involucradas: cerca del 45% de los reportes relacionados con productos estimulantes y eventos cardiovasculares correspondía a adultos de entre 18 y 34 años.

Sin embargo, los resultados requieren una interpretación cuidadosa. El análisis identifica una asociación entre el consumo de estos productos y los eventos reportados, pero no demuestra que las bebidas energéticas sean la causa directa de las complicaciones cardiovasculares.

Cómo actúan los estimulantes en el organismo

El doctor Jaime Lepe, director de la Escuela de Medicina de la Universidad del Alba, explica que “las bebidas energéticas generan una sensación de mayor alerta y disminución del cansancio, pero eso no significa que el organismo esté recuperado. La cafeína y otros estimulantes pueden aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial, especialmente cuando se consumen en cantidades elevadas o de manera habitual”.

Según el especialista, los posibles riesgos no dependen exclusivamente de cuántas bebidas se consumen. También influyen la composición del producto, la presencia de otros estimulantes y las condiciones de salud de cada persona.

En particular, el consumo puede ser motivo de preocupación para quienes tienen enfermedades cardiovasculares, alteraciones del ritmo cardíaco o predisposición a desarrollar este tipo de complicaciones.

El consumo habitual y la falsa sensación de energía

La utilización de bebidas energéticas para enfrentar jornadas extensas de estudio o trabajo es otro de los aspectos que preocupa a los especialistas. Su comercialización como alternativas para aumentar la energía y mejorar el rendimiento puede contribuir a que algunas personas subestimen sus efectos.

“El problema aparece cuando estas bebidas se transforman en una respuesta habitual frente al cansancio o la falta de sueño. El organismo necesita descanso y recuperación, y recurrir constantemente a estimulantes puede generar una falsa sensación de energía que no reemplaza las necesidades fisiológicas”, cuenta Lepe.

El académico advierte que también es importante reconocer las señales que puede presentar el organismo después de consumir estos productos. Entre ellas menciona las palpitaciones, el dolor en el pecho, los mareos y la sensación de desmayo.

Estos síntomas no deben considerarse normales ni atribuirse automáticamente a un efecto pasajero de la cafeína. Ante su aparición, la recomendación es suspender el consumo y buscar evaluación médica, especialmente si las molestias son intensas o persistentes.

Cafeína en bebidas energéticas, café y suplementos

La cantidad de cafeína no es igual en todos los productos ni en todas sus presentaciones. A esto se suma que una persona puede consumir esta sustancia a través de distintas fuentes durante el día, como café, bebidas energéticas y suplementos deportivos.

Por esa razón, revisar el etiquetado y conocer el contenido de cafeína de cada producto permite tener una mejor noción de la ingesta total.

“Es importante que las personas comprendan que la cafeína no proviene solamente del café. También puede estar presente en bebidas energéticas y suplementos, por lo que el consumo combinado puede hacer que se superen las cantidades que una persona tenía previstas”, puntualiza el médico.

Entre las recomendaciones del especialista está evitar el uso de estos productos como sustitutos del descanso, mantener hábitos de sueño adecuados y consultar con un profesional de la salud cuando aparezcan síntomas que puedan estar relacionados con su consumo.

Aunque la investigación no permite establecer que las bebidas energéticas provoquen directamente un paro cardíaco, sus resultados vuelven a poner atención sobre los posibles efectos de los estimulantes y la importancia de un consumo informado, especialmente entre la población joven.