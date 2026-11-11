Santiago y el rediseño más allá de la excepción

El 8 de octubre, el aluvión en San Carlos de Apoquindo que dejó 384 damnificados y 56 viviendas destruidas, según el último balance de Senapred, nos dejó grandes preguntas que se refrendaron solo días después, con la tormenta eléctrica con granizo e inundaciones que alteró la actividad cotidiana en distintas comunas de Santiago.

Estos episodios, aunque distintos, plantean una gran interrogante: ¿estamos planificando nuestras ciudades para los riesgos que enfrentamos hoy y los que vendrán? La respuesta es que no lo suficiente. Y eso nos exige repensar nuestra relación con el agua y los cauces que atraviesan la ciudad.

La adaptación climática no consiste únicamente en reaccionar ante una emergencia o construir obras de mayor capacidad. Supone evitar que el crecimiento urbano produzca nuevos riesgos, reducir la vulnerabilidad de los sectores ya expuestos y preparar la ciudad para responder y recuperarse cuando las amenazas no puedan eliminarse.

Durante décadas, buena parte de nuestra infraestructura se diseñó considerando registros históricos de precipitaciones y niveles diversos de riesgo. Esos criterios técnicos han permitido desarrollar obras necesarias, pero no siempre bastarán frente a las condiciones climáticas del mañana. Por eso incorporar escenarios futuros y revisar los estándares de diseño es tan importante como preguntarnos dónde y bajo qué condiciones seguimos construyendo.

La cantidad de lluvia caída tampoco explica, por sí sola, el problema. Cuando una ciudad se extiende hacia quebradas o impermeabiliza terrenos aguas arriba, puede aumentar la escorrentía que reciben los barrios situados más abajo. La pérdida de vegetación y de suelos capaces de infiltrar agua agrava esa exposición.

Por eso, el agua debe ser parte de la planificación territorial y no aparecer únicamente como un problema de drenaje. Los colectores cumplen una función, pero por sí solos no resuelven todos los escenarios de lluvia extrema. Necesitamos combinarlos con obras de retención, superficies permeables, cauces restaurados y parques inundables.

En la Región Metropolitana, el proyecto Parque Inundable Víctor Jara encarna este enfoque integral. Según la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), su diseño no solo busca contener las crecidas del Zanjón de la Aguada para frenar los históricos desbordes en calles y viviendas, sino que también incorpora áreas verdes y espacios recreativos en sectores de la capital que arrastraban un largo deterioro urbano.

También debemos convertir los mapas de riesgo en decisiones. Identificar una quebrada vulnerable sirve de poco si esa información no influye en dónde se autoriza construir, cómo se protege la infraestructura crítica o qué obras reciben inversión y mantenimiento. Esto requiere coordinación entre comunas y continuidad de políticas que suelen superar los plazos de una administración.

Santiago no necesita esperar la próxima catástrofe para cambiar sus prioridades. Invertir antes, planificar con criterios de riesgo y entender el agua como parte del territorio representan un cambio de enfoque necesario para mejorar la seguridad y la calidad de vida de nuestras ciudades. Cuando lo extraordinario comienza a repetirse, seguir diseñando para la excepción se convierte, en

sí mismo, en un riesgo.