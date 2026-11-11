Los drones y la transformación del campo de batalla

La reciente publicación de Guerra de drones. Cuando se deja en un algoritmo la decisión de matar, del periodista y analista internacional Raúl Sohr, constituye una oportunidad para reflexionar sobre una de las transformaciones más importantes que están experimentando los conflictos armados. Publicado por el sello Debate, el libro examina cómo la proliferación de vehículos no tripulados está modificando las operaciones militares, tanto en el aire como en tierra y en el mar, además de abordar sus consecuencias estratégicas y los dilemas éticos asociados con la inteligencia artificial.

En su introducción, Sohr recuerda las precauciones adoptadas por Rusia durante el desfile militar del 9 de mayo de 2026 ante la posibilidad de un ataque ucraniano con drones. La imagen es reveladora: una potencia nuclear, dotada de uno de los mayores arsenales militares del planeta, obligada a reforzar la seguridad de una de sus ceremonias más emblemáticas frente a la amenaza de pequeñas aeronaves no tripuladas.

Sin embargo, el fenómeno va mucho más allá de la incorporación de una nueva arma. Los drones están modificando la relación entre tecnología, poder militar y capacidad de destrucción, obligando a reconsiderar doctrinas que dominaron buena parte del siglo XX. Durante décadas, la superioridad militar estuvo asociada con sistemas cada vez más modernos y costosos, como aviones de combate, tanques, submarinos y portaaviones. Esa realidad no ha desaparecido, pero hoy convive con otra muy distinta: la de pequeños drones, algunos derivados de modelos comerciales, que pueden destruir vehículos blindados que cuestan millones de dólares.

La guerra en Ucrania ha sido el principal laboratorio de esta transformación. Desde la invasión rusa de febrero de 2022, ambos bandos han incorporado masivamente drones de reconocimiento, ataque y largo alcance, modificando la manera de observar el campo de batalla, identificar objetivos y dirigir el fuego de artillería. Su proliferación, combinada con sensores y sistemas de comunicaciones, hace cada vez más difícil ocultar los movimientos de tropas y vehículos. Un tanque que antes podía aprovechar el terreno o la oscuridad para desplazarse hoy puede ser detectado por una pequeña aeronave y atacado minutos después. Esto no significa que los blindados hayan quedado obsoletos, pero sí obliga a reconsiderar su empleo y protección.

La transformación también se observa en el ámbito marítimo. Ucrania, pese a carecer de una flota de superficie comparable a la rusa, ha utilizado embarcaciones no tripuladas para atacar buques e instalaciones en el mar Negro, demostrando que sistemas relativamente pequeños pueden amenazar plataformas mucho mayores. Mientras que, en Medio Oriente, Irán ha desarrollado una importante capacidad de producción de drones, mientras distintos actores estatales y no estatales los utilizan para realizar ataques a grandes distancias. Su empleo por parte de los hutíes contra la navegación comercial en el mar Rojo, demuestra cómo organizaciones con recursos limitados pueden afectar rutas marítimas de importancia internacional.

Pero sería equivocado interpretar esta evolución como el triunfo definitivo de las armas baratas sobre las plataformas más modernas. Los drones también pueden ser neutralizados mediante guerra electrónica, sistemas antiaéreos y otras contramedidas. La experiencia ucraniana demuestra que cada innovación provoca una respuesta y que las ventajas tecnológicas pueden desaparecer rápidamente. Por eso, el verdadero cambio no consiste solamente en disponer de más drones, sino en integrarlos con inteligencia, comunicaciones, artillería, guerra electrónica y sistemas de defensa. Su eficacia depende tanto de sus capacidades individuales como de la rapidez con que la información se transforma en decisiones y acciones militares.

A ello se suma el avance de la inteligencia artificial y los sistemas autónomos. Porque la posibilidad de emplear numerosos drones coordinados, capaces de distribuir tareas y reaccionar ante cambios en el entorno, abre nuevas perspectivas operacionales, pero también plantea interrogantes sobre el control humano de las decisiones letales. En ese contexto, el subtítulo del libro de Sohr apunta precisamente hacia ese dilema: una cosa es utilizar una máquina para observar o ejecutar una orden, y otra muy distinta permitir que un algoritmo decida sobre la vida de una persona.

La proliferación de drones también está modificando la relación entre las grandes potencias y los países con menores recursos militares. La posibilidad de fabricar o adaptar sistemas relativamente económicos permite desarrollar capacidades de vigilancia y ataque que antes estaban reservadas a fuerzas armadas mucho más poderosas. Esto no elimina las diferencias de poder, pero introduce nuevas vulnerabilidades y obliga a reconsiderar la protección de bases, buques e infraestructuras críticas.

Al mismo tiempo, la superioridad tecnológica ya no depende exclusivamente de contar con el sistema de armas más avanzado. También importan la capacidad de producirlo en grandes cantidades, reemplazar rápidamente las pérdidas y desarrollar nuevas versiones antes de que el adversario encuentre cómo neutralizarlas. La guerra de los drones es, por tanto, una competencia militar, industrial y tecnológica, donde la velocidad de adaptación puede resultar tan importante como las prestaciones de cada arma.

La historia militar demuestra que las grandes transformaciones no siempre ocurren cuando aparece un arma nueva, sino cuando se descubre una manera diferente de utilizarla. Hoy estamos presenciando un proceso similar, aunque a una velocidad considerablemente mayor. Hoy la pregunta ya no es si los drones serán protagonistas de las guerras futuras, porque ya lo son. El verdadero desafío para las fuerzas armadas será aprender a combatir en un escenario donde la información, la producción masiva y la capacidad de innovación pueden ser tan decisivas como las armas más desarrolladas.

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