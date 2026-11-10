Al Pan Pan: Congreso retoma discusión del Presupuesto 2027 en el pleno de la cámara baja

La Cámara de Diputados aprobó ayer, en general, el proyecto de Ley de Presupuestos 2027, en una jornada marcada por diversas controversias. Entre los puntos más discutidos estuvo el programa “Yo Elijo mi PC”, además de un enfrentamiento entre la diputada frenteamplista Consuelo Veloso y el republicano Diego Vergara, que provocó la suspensión temporal de la sesión.

Para hoy está prevista la continuación de la votación en particular, que contempla la revisión de 2.242 indicaciones.

En otro ámbito, continúan las investigaciones en Codelco por presuntas irregularidades en los registros de producción. Las indagaciones han identificado preliminarmente 42.100 toneladas de cobre contabilizadas de manera indebida entre 2024 y 2025, situación que habría generado pagos incorrectos de bonos y un castigo contable de hasta US$140 millones.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre estos temas con el senador de la Federación Regionalista Verde Social por la Región de Antofagasta, Esteban Velásquez.

Por otra parte, agrupaciones de camioneros de las zonas norte, centro y sur del país iniciaron movilizaciones en rechazo al alza de los combustibles. Durante la jornada de ayer se registraron interrupciones del tránsito en distintos puntos de la Ruta 5, incluyendo sectores de San Fernando, Los Ángeles, Talca y Curicó. Para hoy, se anticipa el inicio de una paralización nacional de carácter indefinido.

Pese a que el Presidente José Antonio Kast anunció un proyecto de ley para limitar transitoriamente las alzas de las bencinas y el diésel, el presidente de la Confederación de Dueños de Camiones de la Zona Centro-Sur, Freddy Martínez, consideró que la medida es insuficiente y advirtió que “la movilización se mantiene hasta que esto se solucione”.

Entre las propuestas del gremio, Martínez planteó que “creemos que es posible dejar de tributar sobre al menos el delta que corresponde a la crisis internacional”, además de solicitar el congelamiento del precio de los combustibles durante cuatro meses.

Abordamos esta situación junto al presidente de la Confederación de Dueños de Camiones de la Zona Centro-Sur, Freddy Martínez.