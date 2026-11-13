¿Te registras para conseguir el cupón? Las marcas ya compiten por tus datos antes del Black Friday

El dato personal ya pesa más que el porcentaje de descuento, y las grandes marcas del comercio chileno lo tienen clarísimo mucho antes de que arranque la temporada alta. Cuando faltan apenas semanas para el Black Friday, la disputa por una dirección de correo, un teléfono o una fecha de nacimiento se pelea con más ganas que la propia rebaja de precios. Ese cupón de bienvenida que te regala un 10% o un 15% a cambio de registrarte dejó de ser cortesía; es el anzuelo de una operación de captura de información montada con tiempo.

La casilla es la primera línea de combate

La edición de este 2026 durará cuatro días, del 27 al 30 de noviembre. Entre tiendas físicas y plataformas digitales se anotaron más de 400 empresas inscritas, y cada una necesita, antes del día cero, una lista de contactos a la cual disparar sus promociones. Por eso el formulario de registro, y no la vitrina iluminada, se ha vuelto el terreno donde de verdad se compite.

Por qué ocurre justo ahora

La desaparición progresiva de las cookies de terceros, aquellas que rastreaban al usuario fuera del sitio que visitaba, dejó a las marcas sin su herramienta histórica de seguimiento. Lo que les queda es el dato de origen, esa información que la persona entrega de forma voluntaria y con su consentimiento mediante un registro directo. En ese tablero el cupón funciona como carnada ideal, porque convierte un correo en un activo que la empresa maneja sin intermediarios.

Canjear un alta por una recompensa, de todos modos, no lo inventó el retail chileno. Varios rubros digitales llevan años puliendo ese intercambio y ordenando su letra chica bastante mejor que el comercio tradicional.

Un intercambio que otros rubros ya pulieron

Los programas de viajero frecuente de las aerolíneas, por poner un caso conocido, llevan décadas regalando millas de bienvenida a quien abre una cuenta, siempre con los plazos de vencimiento y las condiciones de uso detallados por adelantado. Algo parecido ocurre en otros sectores, como el del iGaming y los casinos en línea, donde lo que marca la diferencia no es que exista la oferta, sino cuánto la han madurado; una recompensa de bienvenida, como los giros gratis por registrarte, aparece con sus requisitos, plazos y límites especificados de antemano, un grado de detalle que el cupón exprés de temporada rara vez alcanza.

Funciona como información ordenada y revisable punto por punto, con las condiciones a la vista y no escondidas bajo un asterisco diminuto, de modo que quien se registra sabe desde el primer momento qué está aceptando. Ese contraste deja en evidencia cuánto le falta al comercio masivo para transparentar de verdad lo que pide a cambio de una rebaja.

La avalancha que ya se midió

Durante la antesala del Cyber Monday de octubre, el monitoreo del correo comercial en Chile contabilizó cerca de 202 envíos diarios por casilla, casi cinco veces el flujo de un día corriente, con nueve de cada diez marcas activando campañas de email. Ese volumen no se improvisa en 72 horas, se alimenta durante meses, con cada registro que el consumidor entrega mientras espera la oferta. El evento, que movió 5,3 millones de transacciones y cerca de 452 millones de dólares, dejó claro que el correo capturado hoy es la munición del descuento de mañana.

La ley que entra un día después

La Ley 21.719 empieza a regir el 1 de diciembre, justo cuando el Black Friday ya cerró. Ese cruce de fechas encierra la paradoja chilena de fin de año, porque la mayor cosecha de datos del año ocurre todavía bajo la norma de 1999 a la que esta ley reemplaza, y no bajo el nuevo organismo, la Agencia de Protección de Datos Personales, que exige consentimiento libre, informado y explícito, reconoce el derecho a revocarlo en cualquier momento y contempla multas de hasta 20.000 UTM.

Ni el propio comercio se siente preparado, y siete de cada diez empresas reconoce no estar lista para cumplir, mientras apenas un 9% se declara completamente preparada.

El Gobierno evalúa correr la entrada en vigencia hasta diciembre de 2027, aunque por ahora la fecha oficial no se ha movido ni un día, y mientras el trámite legislativo se arrastra entre comisiones, las marcas continúan llenando sus bases a un ritmo que la fiscalización recién estrenada todavía no alcanza a observar de cerca.

El consumidor en medio del intercambio

Para quien compra, el cálculo resulta más incómodo de lo que aparenta. Entregar el correo abre la puerta a un ahorro concreto, sí, pero también a una relación de largo plazo en la que la marca sabe qué miras, cuándo abres sus mensajes y qué terminas comprando, hasta armar un perfil que va mucho más allá de esta temporada. Vale la pena revisar las fechas oficiales y, con la misma atención, qué casilla se usa y qué permisos se aceptan antes de pinchar el botón de registro. El dato que sueltas hoy con un clic apurado sobrevive mucho más que cualquier oferta de cuatro días.

El cupón caduca a medianoche del 30 de noviembre, sin excepción. El correo que dejaste a cambio permanece archivado en una base de datos que recién al día siguiente, con la nueva ley ya vigente, empieza a jugar con reglas claras, cuando el descuento que lo motivó hace rato dejó de existir.