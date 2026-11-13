Tras polémica por recortes, Cámara de Diputados rechazó por un voto el presupuesto para Cultura

La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó esta madrugada por un voto (60 a 59) el presupuesto para Cultura, específicamente la Partida 29 del Proyecto de Ley de Presupuestos 2027.

El hecho que fue celebrado por el sindicato de funcionarios del Ministerio (ANFUCULTURA), que respaldó el rechazo y exigió la restitución de los recursos

“Exigimos al Gobierno restituir los recursos y llamamos al Senado a resguardar el empleo público, la institucionalidad cultural y los derechos culturales en todo Chile”, indicó ANFUCULTURA en un comunicado.

“Es una señal política contundente frente a los severos recortes propuestos por el Gobierno del Presidente Kast para el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Esos recortes amenazan el empleo público, las capacidades de la institucionalidad cultural y el ejercicio de los derechos culturales en todo el país”, agregó.

Dirigentas y dirigentes de norte a sur se reunieron con parlamentarios de sus regiones para exponer las consecuencias de los recortes y sumar apoyos.

“Agradecemos a las diputadas y los diputados que escucharon estas demandas y les llamamos a sostener esa posición en lo que queda de la tramitación”, indicó la declaración.

El propio senador y exministro de Cultura Luciano Cruz-Coke calificó de «excesiva» e «innecesaria» la rebaja de 10,1% para 2027. También señaló que el recorte es marginal para el presupuesto nacional, pero determinante para Cultura.

Según ANFUCULTURA, A ello se suma la reducción aplicada en 2026: en dos años, el sector enfrenta un recorte cercano al 20%. “La responsabilidad fiscal no puede justificar el debilitamiento de la institucionalidad cultural”, indicó.

“Lo que votó la Cámara tiene que reflejarse en un presupuesto distinto. Exigimos al Gobierno reponer los recursos para sostener la dotación de personal, la operación institucional y la gestión programática en los territorios, con especial atención a las Secretarías Regionales Ministeriales. Llamamos a las senadoras y los senadores a recoger la señal de la Cámara y exigir la reposición efectiva de los recursos”, concluyó.