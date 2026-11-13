Golpe al hidrógeno verde: proyecto de US$16.000 millones se retira de evaluación ambiental

H2 Magallanes, la iniciativa de hidrógeno y amoníaco verde impulsada por TotalEnergies H2, desistió de su evaluación ambiental. Con una inversión estimada de US$16.000 millones, el proyecto había sido identificado por el Ministerio de Energía como la mayor inversión ingresada al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en su historia.

Según la resolución de la Comisión de Evaluación de Magallanes y la Antártica Chilena, el representante de TEC H2 MAG SpA, Antoine Liane, comunicó la decisión mediante una carta fechada el 12 de noviembre de 2026. El documento acoge el desistimiento y pone término al procedimiento iniciado con la presentación del Estudio de Impacto Ambiental, el 5 de mayo de 2025.

La salida ocurre tras una tramitación que ya había requerido ampliar los plazos. En septiembre de 2025, la compañía solicitó suspender el procedimiento hasta marzo de 2027 para preparar sus respuestas. El SEA concedió plazo hasta el 7 de diciembre de 2026. Entre los antecedentes figuraban ajustes de diseño, estudios adicionales en terreno y respuestas a observaciones técnicas y ciudadanas.

La participación ciudadana también dejó cifras que permiten dimensionar cómo se distribuyeron las intervenciones. Un recuento realizado por El Mostrador a partir de los antecedentes disponibles en el SEIA identificó 622 observaciones firmadas por personas naturales. De ellas, 429 se concentraban en 20 personas: el 69% del total, prácticamente siete de cada diez.

En ese mismo registro, menos de cien personas figuraban como firmantes y 50 concentraban el 92% de las observaciones contabilizadas. Los datos corresponden a ese corte de revisión y no necesariamente al balance final del expediente. Muestran una alta concentración de intervenciones, aunque el número de observaciones no equivale al número de personas opuestas al proyecto.

La resolución de desistimiento no detalla las razones de la decisión empresarial ni atribuye el retiro a esas observaciones. Los antecedentes de la suspensión permiten establecer que la compañía necesitaba más tiempo para responder y completar información, pero no prueban que la participación ciudadana haya provocado su salida.

El cierre de esta evaluación deja fuera de tramitación una inversión de escala histórica para Magallanes. Su alcance es concreto: termina el procedimiento ambiental de H2 Magallanes. El documento no establece la cancelación definitiva de la iniciativa ni informa sobre una eventual nueva presentación.