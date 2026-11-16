Chile y la paradoja de las algas: exportar millones y seguir vendiendo materia prima

Chile exportó más de US$216 millones en productos derivados de algas en 2025, pero el 91% de la biomasa producida todavía se comercializa seca y picada, con bajos precios de venta. El desafío es transformar esa capacidad exportadora en una industria de mayor valor agregado.

Chile desembarcó en 2025 cerca de 420 mil toneladas de algas húmedas y exportó más de US$216 millones FOB en productos derivados. Sin embargo, detrás de esas cifras se esconde la principal debilidad estructural del sector: el 91% de la biomasa se comercializa como alga seca y picada, con escaso procesamiento adicional.

La diferencia entre vender biomasa y transformarla permite dimensionar lo que está en juego. En 2025, Chile exportó 69.042 toneladas de algas secas por US$104,897 millones FOB. En contraste, las exportaciones de agar-agar y carragenina alcanzaron US$111,353 millones con solo 7.379 toneladas. Aunque se trata de productos diferentes, las cifras ilustran el salto de valor asociado a un mayor procesamiento.

En ese contexto, el principal desafío comienza en el abastecimiento. Mientras el 97% de la producción mundial de algas proviene de acuicultura, en Chile el cultivo representa apenas el 3% del desembarque nacional y se concentra prácticamente en una sola especie: el pelillo, materia prima base para la extracción de hidrocoloides.

Además, existe una alta atomización de la oferta de algas, la que se extiende a lo largo del país. Esto genera inestabilidad en el suministro de materia prima y reduce la capacidad de negociación en la venta, limitando la competitividad del sector.

Para avanzar en la cadena de valor de las algas, la industria requiere abastecerse de materia prima homogénea, estandarizada, trazable y que sea estable en el tiempo, lo que se logra a través del cultivo. Mientras esas condiciones no estén presentes, difícilmente la industria realizará inversiones importantes para sofisticar la oferta de productos.

Otros desafíos relevantes para la industria tienen que ver con considerar, en el escalamiento productivo, la disposición de material genético de calidad, además de las capacidades de hatchery para abastecer de plántulas a los centros de cultivo. También, fortalecer la bioseguridad mediante el desarrollo de sistemas de trazabilidad y certificación sanitaria del material biológico, y la generación de conocimiento epidemiológico sobre plagas y enfermedades.

Esta transformación debe considerar a las comunidades costeras; avanzar hacia el cultivo puede convertirse en una vía de diversificación productiva para la pesca artesanal. Actualmente, más de 76.000 personas inscritas en el Registro Pesquero Artesanal corresponde a recolectores y recolectoras de orilla (70%), actividad en la que predominan quienes extraen macroalgas. Pasar de recolectar a cultivar exigirá capital, tecnología, permisos y el desarrollo de competencias técnicas y administrativas que muchos actores actuales no poseen. Por eso, la oportunidad radica en conectar una cadena pesquera que produce biomasa con otra industria que puede transformarla en insumos de alto valor.