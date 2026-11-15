Gobierno reconoce que paro de camioneros alteró sus prioridades y defiende acuerdo por combustibles

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, defendió este domingo la respuesta del Gobierno a la paralización de los camioneros y reconoció que la magnitud de la movilización obligó al Ejecutivo a modificar sus prioridades, en medio de una semana marcada por el conflicto del transporte y la caída de la aprobación del Presidente José Antonio Kast a su nivel más bajo desde el inicio de su mandato.

En conversación con Mesa Central de Canal 13, la autoridad abordó las negociaciones que permitieron alcanzar un acuerdo con los principales gremios del transporte de carga, luego de varios días de movilizaciones por el alza de los combustibles.

“El gobierno soluciona un paro de camioneros recurriendo a las artes de la política. Eso significa diálogo, eso significa propuestas concretas arriba de la mesa que excedan solamente el beneficio de los transportistas”, afirmó.

El acuerdo entre el Ejecutivo, la Confederación Nacional del Transporte de Carga y la Confederación Nacional de Dueños de Camiones contempla una rebaja de $142 por litro de diésel y de $39 por litro de bencina, además de establecer un techo al precio de los combustibles hasta el 31 de marzo de 2027, entre otras medidas.

La movilización comenzó el martes, luego de meses de reclamos de los transportistas por el aumento de los combustibles registrado desde marzo. Los gremios exigían una reducción del precio del diésel y mayor estabilidad para sus costos operacionales.

Pavez sostuvo que el Ejecutivo mantuvo conversaciones con las organizaciones del transporte durante el desarrollo del conflicto, aunque reconoció que la magnitud de la paralización fue un factor relevante para las decisiones adoptadas.

“Hay un diálogo permanente con los camioneros. Otra cosa es que otras cosas uno ve cuando se concreta y uno monitorea la magnitud de la movilización. Esto es parte de lo que cualquier gobierno puede enfrentar en materia de conflictos sociales y lo que corresponde es solucionarlo”, señaló.

El subsecretario también defendió el manejo de la movilización desde el punto de vista de la seguridad y el abastecimiento, asegurando que el Ejecutivo mantuvo un seguimiento permanente de la situación en las carreteras.

“No hubo afectaciones severas al abastecimiento, no hubo problemas graves de orden público, hubo personas detenidas a lo largo de todo el país por situaciones puntuales. Por lo tanto, el gobierno siempre mantuvo muy fino el pulso de la movilización con canales permanentes de diálogo”, afirmó.

Sin embargo, uno de los principales reconocimientos de Pavez se produjo cuando fue consultado por los recursos destinados a contener los precios de los combustibles, en comparación con aquellos orientados a enfrentar el desempleo.

“Evidentemente que la circunstancia de tener una movilización importante también afecta las prioridades del gobierno, eso sin ninguna duda, no podemos desconocerlo”, admitió.

De esta manera, el subsecretario reconoció que la presión ejercida por los camioneros incidió en la definición de las prioridades del Ejecutivo, aunque defendió la necesidad de responder a los conflictos sociales que se presentan durante una administración.

“El gobierno tiene que hacerse cargo de la realidad que tiene en cuanto a la proyección de ciertas crisis y también frente a situaciones de facto que pueden alterar la agenda, porque para eso está el gobierno, para poder gobernar”, sostuvo.

Las declaraciones se producen después de que el Ejecutivo comprometiera medidas para reducir los precios de los combustibles y mantenerlos bajo un techo hasta fines de marzo de 2027, con el objetivo de poner término a la paralización.

En su evaluación de las negociaciones, Pavez insistió en que la respuesta gubernamental no debía limitarse a las demandas inmediatas de los transportistas, sino considerar sus efectos sobre el funcionamiento del país.

Asimismo, planteó que la administración debe compatibilizar las respuestas a los conflictos actuales con la planificación de sus objetivos de mediano y largo plazo.

“Un gobierno responsable no puede estar solamente mirando el fin de mes, tiene que estar mirando los próximos tres, cuatro, cinco años”, concluyó.