Quiroz defiende concesiones a camioneros por US$700 millones pese a discurso de austeridad

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió las concesiones económicas que permitieron poner fin a la paralización de los camioneros, pese a que el acuerdo implicará un desembolso fiscal estimado en US$700 millones y supone flexibilizar algunos de los principios que el propio secretario de Estado ha defendido durante su gestión.

En entrevista con el diario La Tercera, Quiroz reconoció que la negociación obligó al Ejecutivo a comprometer recursos adicionales para contener los precios de los combustibles hasta marzo de 2027, aunque insistió en que la decisión no comprometerá los objetivos de consolidación fiscal.

“Para Hacienda siempre va a haber un dolorcillo de guata cuando se abre la billetera más allá de lo que se previó, eso siempre es así. Pero, dada la situación y dado como se habían trabado las negociaciones durante la semana, estamos conformes con la solución”, afirmó.

El acuerdo fue alcanzado después de varios días de negociaciones entre el Gobierno y los gremios del transporte, en medio de una paralización que presionó al Ejecutivo para modificar las condiciones inicialmente ofrecidas.

Quiroz relató que el Presidente José Antonio Kast le solicitó personalmente regresar desde Valparaíso a Santiago para participar en el cierre de las conversaciones.

“El Presidente me llamó personalmente el día de ayer (jueves) a las nueve de la mañana para pedirme que por favor volviera a Santiago”, señaló.

El ministro explicó que, tras su retorno, se distribuyeron las conversaciones con el titular del Interior, Claudio Alvarado. Mientras él quedó a cargo de las agrupaciones de mayor tamaño, Alvarado continuó negociando con las dos organizaciones más pequeñas.

Frente a las versiones sobre eventuales diferencias dentro del Ejecutivo, Quiroz aseguró que el acuerdo contó con su respaldo y que participó directamente en el diseño de la propuesta económica. “Fue conmigo, absolutamente. Yo diseñé la propuesta como parte de un trabajo en equipo”, sostuvo.

El secretario de Estado reconoció, además, que habría preferido evitar la negociación, aunque calificó el resultado como satisfactorio dadas las circunstancias.

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue el costo fiscal del acuerdo, que Hacienda estima en aproximadamente US$700 millones, cifra que dependerá de la evolución de los precios internacionales de los combustibles.

La mayor parte de ese gasto se concentrará durante los primeros tres meses de 2027. Quiroz aseguró que el Ejecutivo cuenta con condiciones para financiar las medidas, debido a mejores resultados de recaudación y ahorros de eficiencia durante el presente ejercicio presupuestario. “Esto no va a afectar nuestro objetivo de consolidación fiscal desde este año”, afirmó.

El ministro también defendió las decisiones adoptadas desde marzo frente al alza internacional de los combustibles. Según sus cálculos, mantener las reglas habituales del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) habría significado un gasto acumulado de aproximadamente $3,8 billones, mientras que las medidas efectivamente aplicadas representan alrededor de $1,9 billones.

Asimismo, sostuvo que subsidiar los precios desde marzo habría costado casi US$2.000 millones adicionales. Sin embargo, la negociación con los camioneros abrió cuestionamientos sobre la coherencia entre las medidas adoptadas y los principios económicos que históricamente ha defendido el sector político del Gobierno, entre ellos la focalización de los recursos públicos, la no intervención en los precios y la disciplina fiscal.

Consultado directamente por esas contradicciones, Quiroz respondió que existe un cuarto principio que debe considerarse: el pragmatismo. “He señalado siempre que vamos a ser pragmáticos cuando haya coyuntura especial y nunca vamos a perder la estrategia. Siempre he hablado de que la táctica se puede ajustar”, explicó.

El titular de Hacienda también fue interrogado por las concesiones realizadas a un sector que históricamente ha recurrido a paralizaciones para obtener beneficios económicos. “Eso es parte de la vida: tener que considerar cuál es la situación, cuál es el minuto, qué es lo que pasa en distintos instantes”, respondió.

En su defensa del acuerdo, sostuvo que las medidas buscan proteger a pequeños empresarios del transporte y evitar dificultades durante la temporada de cosecha de fruta.

También argumentó que la reducción de aproximadamente $140 en el precio del diésel debe entenderse en relación con las alzas acumuladas durante las semanas anteriores.

Quiroz vinculó las concesiones con un objetivo económico más amplio: evitar que el conflicto con los camioneros afectara las condiciones necesarias para la recuperación proyectada para 2027.

“Estamos incubando una recuperación muy fuerte del 2027 y una situación de estrés político que se podría haber tenido con esta situación no es buena para el objetivo que necesitamos el 2027”, sostuvo.