PDG arremete contra senador Mirosevic: “La hipocresía política no tiene límites”

La bancada de diputados del Partido de la Gente (PDG) respondió a los cuestionamientos del senador Vlado Mirosevic (PL), quien acusó a la colectividad liderada por Franco Parisi de actuar como una especie de “cogobierno” del Presidente José Antonio Kast, debido al respaldo que ha entregado a iniciativas del Ejecutivo.

Los diputados Fabián Ossandón, Zandra Parisi, Roberto Arroyo, Lilian Betancurt y Patricio Briones rechazaron las declaraciones del parlamentario y defendieron la autonomía de la bancada, asegurando que sus decisiones legislativas no responden a instrucciones del oficialismo ni de la oposición.



Cabe recordar que el senador del Partido Liberal emplazó directamente a Parisi por el respaldo del PDG a proyectos del gobierno y la defensa de sus ministros, en medio de la polémica por las rebajas de condenas a abusadores sexuales. “Apegarse y abrazar a José Antonio Kast, aprobarle todo en el Congreso, defender a sus ministros, aprobar sus recortes presupuestarios y el recorte de impuestos a las grandes empresas, eso te hace una especie de cogobierno”, sostuvo Mirosevic.

La diputada del PDG, Zandra Parisi, fue categórica al descartar que la colectividad mantenga un compromiso político con el Ejecutivo. “Con el Partido de la Gente y sus diputados, nadie juega, nadie nos presiona y mucho menos nos da órdenes. El PDG no está para aprobar todo lo que venga del Gobierno, ni para rechazarlo por razones ideológicas, tenemos independencia y criterio propio”, afirmó.

“Quién tiene que dar explicaciones es el Senador, no el PDG. Recordemos que adelantó su postura en la acusación constitucional contra Nicolás Grau y después, qué curioso, se inhabilitó de votar. ¿Y qué decir del caso del senador Pedro Araya, apartado de la Comisión de Constitución, cuya presidencia terminó ocupándola el propio senador Mirosevic? Antes de cuestionar nuestra independencia, expliquen sus propias decisiones. Nosotros no somos parte de ningún gobierno, ni estamos al servicio de la oposición”, enfatizó Parisi.

Por su parte, el diputado Roberto Arroyo apuntó a lo que considera una falta de coherencia política de Mirosevic y recordó las alzas en las cuentas de electricidad durante la administración anterior. “La hipocresía política no tiene límites. Eso es lo que refleja el escuchar a un Senador sin memoria ni coherencia.

Asimismo, Fabián Ossandón cuestionó que el senador realizara sus críticas a través de la prensa y calificó sus declaraciones como “esa política del fanatismo, de las trincheras y del oportunismo. Esa política que necesita estar peleando y pegándole al resto para tener un minuto de fama”.



“Te invito a ti, Vlado, a que te acerques el lunes, yo te voy a estar esperando y conversemos de los puntos que sean necesarios”, dijo el parlamentario.

Otro de los puntos de tensión es la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Al respecto, la diputada Lilian Betancurt advirtió que el partido no se dejará imponer los tiempos de la oposición y que todavía deben analizar los antecedentes antes de definir su postura. “Primero analizaremos todos los antecedentes y después tomaremos una decisión responsable como bancada”, sostuvo.



En esa línea, descartó que el hecho de que el Gobierno escuche las propuestas de Franco Parisi implique una relación de subordinación política. “Que el Gobierno escuche esas propuestas no significa gobernar”.