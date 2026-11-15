Kast toca fondo en Criteria: apenas 18% lo aprueba y 79% rechaza que mantenga a Rabat

La aprobación del Presidente José Antonio Kast continúa retrocediendo y alcanzó su nivel más bajo desde que asumió La Moneda en marzo de 2026. Según la última encuesta Agenda Criteria, publicada este domingo 15 de noviembre, apenas un 18% de los consultados aprueba su gestión, mientras que la desaprobación llegó al 72%.

El resultado representa una caída de seis puntos porcentuales en el respaldo al Mandatario respecto de la medición anterior, mientras que su rechazo aumentó cinco puntos. Un 10% de los encuestados declaró no tener una posición definida.

La evolución de las cifras refleja un deterioro sostenido durante las últimas semanas. El 18 de octubre, la desaprobación presidencial se situaba en un 59%; el 1 de noviembre había aumentado al 67% y ahora alcanza el 72%.

El registro sitúa a Kast en niveles de aprobación que no se observaban en Criteria desde el segundo Gobierno de Sebastián Piñera. En efecto, el 2 de diciembre de 2021, en medio de la crisis sanitaria por la pandemia, Piñera obtuvo un 18% de aprobación y un 72% de desaprobación, exactamente las mismas cifras que registra actualmente el Presidente.

Los resultados llegan tras una semana marcada por el paro de camioneros, las negociaciones del Ejecutivo para poner fin a la movilización y los cuestionamientos a la continuidad del ministro de Justicia, Fernando Rabat.

La encuesta también muestra un deterioro de las expectativas económicas, con mayorías que anticipan un empeoramiento de la situación nacional, de sus hogares y de las oportunidades laborales.

Uno de los resultados más desfavorables para La Moneda se relaciona con la decisión de mantener a Fernando Rabat en el Ministerio de Justicia, pese a la controversia por las rebajas de condenas otorgadas desde esa cartera.

Según Criteria, un 79% de los encuestados está en desacuerdo con que Kast mantenga al secretario de Estado en su cargo, siete puntos más que el pasado 1 de noviembre. Solo un 16% respalda su continuidad, mientras que un 5% no tiene una posición definida.

El rechazo a la permanencia del ministro también atraviesa los distintos sectores políticos. Entre quienes se identifican con la izquierda alcanza un 92%, mientras que en el centro llega al 88% y entre los encuestados de derecha se sitúa en un 64%.

La medición también abordó la acusación constitucional impulsada por la oposición contra Rabat. Entre quienes conocen la iniciativa, un 68% está de acuerdo con que la oposición presente el libelo. Además, un 72% respalda que el ministro pueda ser destituido mediante ese mecanismo, frente a un 20% que se manifiesta en desacuerdo.

Las cifras evidencian que la decisión presidencial de sostener a Rabat enfrenta un rechazo mayoritario, incluso entre los consultados que se identifican con el sector político del Gobierno.

El deterioro de la evaluación presidencial coincide, además, con un aumento del pesimismo sobre el desempeño de la economía.

Un 60% de los encuestados considera que la situación económica del país estará peor dentro de seis meses, lo que representa un incremento de 11 puntos porcentuales respecto de octubre.

En contraste, apenas un 13% cree que la economía nacional mejorará, cifra que disminuyó diez puntos en comparación con la medición anterior.

Las expectativas sobre la economía familiar también registraron un retroceso. Un 46% anticipa que la situación económica de su hogar empeorará durante los próximos seis meses, 13 puntos más que en octubre. Por su parte, solo un 15% espera una mejora, nueve puntos menos que en la encuesta anterior.

En materia de empleo, un 53% cree que empeorarán las posibilidades de encontrar trabajo o mejorar su actual puesto laboral, mientras que únicamente un 14% proyecta mejores oportunidades.

Ambos indicadores muestran variaciones negativas respecto de octubre: el pesimismo laboral aumentó siete puntos y las expectativas favorables disminuyeron seis.

Otro de los temas abordados por Agenda Criteria fue el paro de camioneros, movilización que marcó la agenda nacional durante la última semana y obligó al Gobierno a negociar nuevas medidas relacionadas con el precio de los combustibles.

Según la encuesta, un 97% de los consultados declaró haber escuchado o leído sobre la paralización.

Al preguntar por su posición frente al movimiento, un 80% manifestó estar de acuerdo, mientras que un 15% expresó su desacuerdo y un 5% no tomó posición.

El respaldo a la movilización es transversal a los distintos sectores políticos, aunque presenta diferencias según la identificación de los encuestados.

Entre quienes se identifican con la izquierda, el apoyo alcanza un 90%; en el centro llega al 86% y en la derecha se sitúa en un 72%.

Asimismo, un 88% considera que las demandas de los camioneros son muy o algo justificadas, frente a un 9% que las estima poco o nada justificadas.

La percepción favorable a las demandas también es mayoritaria en todos los sectores: alcanza un 96% en la izquierda, un 91% en el centro y un 83% en la derecha.