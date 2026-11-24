Ocho de cada diez viñamarinos saben poco o nada sobre la actualización del Plan Regulador Comunal (PRC), el instrumento que definirá los usos de suelo y las condiciones de construcción de la comuna en las próximas décadas. Así lo indica la Encuesta de Percepciones sobre la actualización del PRC de Viña del Mar, elaborada por Criteria: 35% no estaba al tanto del proceso y 46% había escuchado algo, pero se declara poco informado.

La baja información no responde a desinterés. El 63,3% está bastante o muy interesado en conocer más del proceso y, entre quienes se declaran desinformados, el 90,8% lo atribuye a la falta de acceso a información: no la ha visto o recibido (36,1%), considera que el municipio no ha entregado suficiente (34,8%) o no conoce los canales para informarse (20,0%). Solo el 1,2% dice que no le interesa.

“Un hallazgo central del estudio es que los viñamarinos tienen una aproximación pragmática al plan regulador. La principal prioridad que tienen es que este último fomente el crecimiento y el empleo en la ciudad. De alguna manera, que reactive concreta y simbólicamente la comuna”, afirmó Cristián Valdivieso, director de Criteria.

Además, el 84,2% no ha participado en actividades o instancias ciudadanas del proceso, que hoy está en la revisión de su Imagen Objetivo: el documento y conjunto de planos que sintetiza el diagnóstico urbano, los lineamientos de desarrollo y los principales cambios propuestos, antes de redactar el anteproyecto normativo.

Consultados por lo que debería priorizar el nuevo plan, el 51,9% menciona el desarrollo económico y la generación de empleo, por sobre la reducción de riesgos ante desastres naturales (41%), la protección de los espacios naturales (38%) y un desarrollo equilibrado entre sectores (38%). En materia urbana destacan las áreas verdes con vegetación nativa (60,4%), los espacios de uso mixto que combinan vivienda, comercio y servicios (57,5%) y la infraestructura para caminar y andar en bicicleta (50%).

La preocupación por el empleo también aparece entre las urgencias de la comuna: la generación de empleo y la mejora de los sueldos es mencionada por el 36%, después de la seguridad pública (55%) y el mejoramiento de calles, veredas y espacios públicos (47%).

Ficha técnica

Encuesta online sobre panel a 602 personas ocupadas, hombres y mujeres mayores de 18 años, de niveles socioeconómicos ABCD, residentes en Viña del Mar. Resultados ponderados por género, edad y GSE según la encuesta Casen 2022. Trabajo de campo: 10 al 14 de noviembre de 2026. Las preguntas de prioridades admiten respuesta múltiple.