En 2013, durante el segundo mandato de Barack Obama, el físico nuclear Ernest J. Moniz asumió como secretario de Energía de Estados Unidos y más tarde tuvo un papel central en la negociación con Irán para limitar su programa de enriquecimiento de uranio mediante “límites nucleares verificables”.

Su contraparte técnica fue Ali Akbar Salehi, también físico nuclear y entonces jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán. En paralelo, el entonces secretario de Estado, John Kerry, y quien era a la fecha el canciller iraní, Mohammad Javad Zarif, encabezaban la negociación diplomática.

Tras meses de conversaciones, el proceso desembocó en el Plan de Acción Integral Conjunto, conocido por sus siglas en inglés JCPOA, acordado en Viena el 14 de julio de 2015.

A Moniz, experto en asuntos del Golfo Pérsico y por estos días de visita en Santiago para participar en distintas actividades de la Iniciativa UC Sebastián Piñera, le interesa hablar de diplomacia, Irán y de la crisis energética.

En conversación con El Mostrador, advirtió que, en medio de las tensiones en el estrecho de Ormuz, el petróleo podría ser el menor de los problemas frente a los riesgos asociados al gas natural y a las cadenas de suministro. También destacó el papel que puede jugar Chile en cobre, litio e hidrógeno limpio.

El exsecretario de Energía de Estados Unidos durante el Gobierno de Barack Obama abordó el impacto de las disrupciones geopolíticas sobre los mercados energéticos y las ventajas que tiene Chile en el proceso de transición energética global.

“La situación en Ormuz es muy complicada. La situación del petróleo puede ser el menor de los problemas. El gas natural es un problema mucho mayor. Hemos visto que los precios del gas natural, especialmente en Asia y Europa, alcanzan 10 veces el precio de Estados Unidos. Chile está relativamente aislado de eso, porque Chile y Estados Unidos tienen un TLC”, dice a El Mostrador.

Moniz, considerado un crítico de Donald Trump, elude con diplomacia las preguntas sobre su visión del Gobierno chileno y su relación con Estados Unidos. “No puedo proclamar ser un experto en gobernanza chilena”, responde. En cambio, lleva la conversación hacia el potencial estratégico y energético del país.

Destaca que Chile cuenta con ventajas excepcionales y con un perfil sólido que, a su juicio, las administraciones pasadas, presentes y futuras deberían potenciar. Resalta el aporte de las energías renovables, el suministro de minerales críticos como cobre, litio y molibdeno, y la posición del país como uno de los principales centros mundiales de astronomía terrestre.

También valora los avances en generación eléctrica limpia y el papel de nuestro país al coliderar la iniciativa Mission Innovation en hidrógeno verde. Su mensaje, en ese punto, es directo: hay que “ponerse a trabajar”.

Consultado sobre qué debería ocurrir para que disminuyan los precios del petróleo y las presiones inflacionarias en Sudamérica, Ernest Moniz precisa que “no es experto en las economías de la región”, pero plantea que se requiere restaurar en mayor medida el comercio internacional mediante cadenas de suministro más resilientes y diversificadas.

Recuerda que, tras las crisis del petróleo de la década de 1970, una de las respuestas globales fue diversificar y fortalecer las cadenas de suministro. A su juicio, esa misma lección debería aplicarse hoy a los minerales críticos y a otros insumos estratégicos.

-¿Qué considera que tendría que ocurrir para que bajen los precios del petróleo y la inflación en Sudamérica?

-Aunque no soy un experto en las economías nacionales sudamericanas, considero indispensable restaurar en mayor medida el comercio internacional. Sin embargo, esto debe realizarse respetando la necesidad de contar con cadenas de suministro resilientes.

Por ejemplo, en minerales críticos no resulta saludable para la estabilidad global que un solo país controle la refinación y el procesamiento en niveles tan elevados. (…) En Occidente existen enormes oportunidades para diversificar los suministros, ya sea con Chile en cobre y litio, Canadá, Australia o Escandinavia en tierras raras.

Es el mismo camino que adoptamos colectivamente tras los choques petroleros de la década de 1970, cuando respondimos diversificando las cadenas de abastecimiento.

-¿Coincide usted en que el conflicto internacional y la crisis en el estrecho de Ormuz entre Estados Unidos e Irán impactan directamente en los precios del petróleo?

-Ormuz, por supuesto, ha impactado el comercio internacional muy dramáticamente, y lo que quiero enfatizar, en el mismo espíritu de que tenemos que reexaminar las cadenas de suministro, es que la situación de Ormuz es muy complicada. La situación del petróleo puede ser el menor de los problemas; el gas natural, el GNL, es un problema mucho mayor.

Hemos visto que los precios del gas natural, especialmente en Asia y Europa, han alcanzado 10 veces el precio en Estados Unidos. Chile está relativamente aislado de eso, porque Chile y Estados Unidos tienen un TLC.

-El gas natural sube…

-El precio del GNL de Qatar ha subido mucho y, como resultado, muchos países en desarrollo no pueden costearlo y han retirado el gas natural de su sector eléctrico, pasando en gran parte al carbón mientras tanto. En Ormuz hay muchos otros productos básicos. Por ejemplo, el helio: el Golfo es un importante proveedor de helio, necesario para fabricar chips, por lo que deberíamos diversificar esa cadena de suministro.

Otro ejemplo que mucha gente no dimensiona es que el Golfo suministra una gran cantidad de fertilizante, el cual no ha estado saliendo de la zona. Un lugar excesivamente dependiente del fertilizante del Golfo es África, donde de por sí se utiliza muy poco fertilizante para una buena producción de alimentos. No obstante, en los últimos 20 años, África ha tenido enormes descubrimientos de gas natural y casi todo ese gas se exporta o se proyecta exportar como GNL (…).

La clave es que el comercio internacional se ha visto impactado por Ormuz y, en todos los casos, se deben diversificar las cadenas de suministro de forma saludable.

-Desde Estados Unidos, ¿cómo diría que ve usted el Gobierno chileno?

-Mire, nuevamente, no voy a afirmar que soy un experto en la gobernanza chilena.

-Quizás puede darme su mirada desde su experiencia en Energía…

-En el campo de la Energía, Chile tiene muchas ventajas y un perfil sólido. Esperaría que los gobiernos pasados, presentes y futuros aprovechen eso, y creo que pueden hacer más para apoyar a la comunidad internacional, porque Chile ofrece un buen ejemplo y excelentes fuentes. No solo cuentan a nivel interno con una gran cantidad de energías renovables, sino que además proveen cobre, absolutamente central para la electrificación de la economía en Chile y en otros países; molibdeno para producir acero de alta calidad; y litio para baterías y vehículos eléctricos.

Y por cierto, como físico, no quiero olvidar que Chile es el centro mundial de la astronomía terrestre, lo cual es muy importante económicamente para Chile y provee información para el resto del mundo. Asimismo, Chile en particular ha progresado mucho en electricidad limpia. Sin embargo, el mundo enfrenta el gran problema de que no hemos avanzado mucho en descarbonizar los combustibles, que hoy suministran más de tres cuartas partes de la energía útil. La manera más prometedora que tiene Chile para reemplazar los combustibles limpiamente es a través del hidrógeno limpio.