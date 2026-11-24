La controversia por el denominado caso firmas instaló un nuevo foco de tensión en la oposición y dejó al descubierto las dificultades que enfrentan, en particular los partidos del Socialismo Democrático, para mantener una coordinación política más allá de los acuerdos electorales. Desde las juventudes de la DC, el Partido Liberal, el PPD y el PS reconocen que el episodio surge en medio de un contexto de descrédito de la política, pero advierten que la crisis va más allá de esta polémica.

El diagnóstico de sus representantes apunta a la falta de una agenda común, mayor conexión con las demandas ciudadanas y espacio para nuevos liderazgos, como parte de los desafíos para que la centroizquierda logre consolidarse como una alternativa cohesionada. Un escenario que, a su juicio, obliga a revisar tanto las formas de relacionarse entre partidos como las prácticas con que estos buscan representar a la ciudadanía.

Cabe recordar que la polémica se originó durante la discusión de la Ley de Presupuestos, luego de que el senador socialista Juan Luis Castro decidiera retirar los permisos constitucionales de sus pares Fidel Espinoza (PS) y Ximena Órdenes (Ind-PPD), quienes se encontraban acompañando al Presidente José Antonio Kast en su gira por Asia.

La disputa ha trascendido las explicaciones políticas, ya que la Fiscalía abrió una investigación de oficio y se solicitará la ampliación de la querella criminal contra el PS.



En paralelo, la controversia se produjo en medio de otros esfuerzos por rearticular al sector, como el llamado suscrito por 63 figuras de la centroizquierda, quienes mediante la carta “Existe una alternativa” hicieron un llamado a construir un nuevo compromiso histórico para Chile, recuperar el crecimiento económico y superar la polarización política.

La iniciativa, impulsada principalmente por figuras históricas del progresismo, busca abrir una conversación sobre el futuro del sector, con el fin de avanzar hacia un nuevo pacto político, sin refundaciones.

Sin embargo, también vuelve a instalar una pregunta sobre quiénes deben conducir ese proceso y qué lugar tendrán las nuevas generaciones en una eventual renovación. Aunque entre los firmantes hay representantes de las juventudes partidarias, desde las bases reconocen que el desafío de reconectar con la ciudadanía difícilmente podrá resolverse únicamente mediante acuerdos entre dirigentes y referentes que han tenido protagonismo en ciclos políticos anteriores.

Las alertas desde las juventudes: diferencias legítimas, pero falta una agenda común

Desde las juventudes partidarias, el diagnóstico combina preocupación y el llamado a que las instituciones continúen normalmente con el curso de la investigación. Sin embargo, más allá del caso firmas, hay una mirada crítica respecto a la pérdida de confianza que existe entre los partidos y la ciudadanía.

La presidenta nacional de la Juventud Demócrata Cristiana, Renata Vásquez, plantea que el episodio obliga a revisar las prácticas políticas y elevar los estándares de probidad, incluso en procedimientos administrativos que, a su juicio, no han recibido históricamente la atención necesaria.

“Yo creo que hay que empezar a cuestionarnos también la forma en la que nos relacionamos. (…) Constantemente tenemos que trabajar en subir los estándares de la ética política y transparentar también ciertas cosas”, sostiene. La dirigenta advierte que los partidos políticos “tienen que ser canalizadores de las demandas ciudadanas y constantemente hay cuestionamientos a las formas”, apuntando a que las juventudes tienen el desafío de ser más rigurosas en los ámbitos administrativo, político y económico, particularmente cuando están involucrados recursos públicos.

Una mirada similar, aunque con énfasis en la necesidad de esperar el esclarecimiento de los hechos, expresa el presidente de la Juventud PPD, Miguel Millahual. El dirigente puntualiza que el problema no se agota en la controversia entre las dos colectividades, sino que se inserta en una crisis de legitimidad que precede al episodio.

“La crisis de legitimidad de la política no comenzó con este caso, sino que responde a un desgaste que se ha venido acumulando durante muchos años”, afirma. Por lo mismo, sostiene que cualquier situación que comprometa la transparencia o la confianza institucional debe investigarse con responsabilidad, dejando que las instituciones competentes determinen lo ocurrido y las eventuales responsabilidades.

Para Millahual, el caso también obliga a mirar más allá de los conflictos entre partidos y preguntarse por la coherencia entre los compromisos que adquieren las colectividades y sus actuaciones.

“Desde nuestra perspectiva, la coordinación del progresismo no puede depender exclusivamente de las relaciones personales entre sus dirigentes. Debe construirse sobre principios compartidos, mecanismos claros de diálogo y, sobre todo, objetivos comunes para el país”, subraya.

Por su parte, el presidente de la Juventud del Partido Liberal, Felipe Valenzuela, evita profundizar en las responsabilidades del episodio y plantea que corresponde a sus protagonistas entregar explicaciones públicas. Sin embargo, pone el acento en una dificultad que considera estructural para el sector, como la capacidad de sostener espacios de coordinación cuando no hay elecciones de por medio.

“Cuando se acerca la elección, al progresismo se le hace sumamente fácil que nos sentemos a conversar y hacer estos acuerdos tan amplios, como se vieron en las últimas elecciones, pero efectivamente entre elecciones nos suele costar un poco más juntarnos”, indica.

El dirigente liberal recalca que la discusión sobre la unidad no puede limitarse a la búsqueda de entendimientos entre las colectividades. “Si le decimos a la gente que el progresismo tiene que coordinarse mejor, tenemos que poder explicar para qué, y que eso mismo le haga sentido a la ciudadanía”, afirma. En esa línea, considera que la centroizquierda necesita repensar qué quiere ofrecerle al país y contribuir a una discusión más amplia sobre un proyecto común.

Desde la Juventud Socialista, su presidente, Tomás Volenski, entrega una lectura más optimista respecto de las instancias de articulación que ya existen. El dirigente asegura que la oposición mantiene reuniones semanales entre los secretarios y presidentes de los partidos, además de espacios de coordinación entre las propias juventudes.

“Hay un hecho que nos junta a todos, que es ser una oposición firme y propositiva frente a lo que está pasando con el Ejecutivo, que es lo que finalmente les afecta a las personas en el día a día”, sostiene.

No obstante, las distintas evaluaciones coinciden en que la existencia de reuniones y acuerdos puntuales no necesariamente se traduce en una articulación política capaz de proyectarse en el tiempo. La presidenta de la JDC, por ejemplo, considera que los esfuerzos de coordinación han sido insuficientes y que la oposición progresista ha avanzado lentamente en la construcción de una agenda propia.

Vásquez menciona que uno de los hitos más visibles de unidad se produjo a propósito de la acusación constitucional contra el ministro Rabat, lo que –a su juicio– evidencia que el sector ha logrado actuar en conjunto frente a determinadas coyunturas, pero todavía tiene dificultades para anticiparse a la agenda del Gobierno.

“Hay que adelantarse, hay que generar puntos comunes y construir una agenda”, enfatiza. Para la dirigenta, el desafío es dejar atrás una oposición que se limite a reaccionar frente a los errores del Ejecutivo y avanzar hacia una coordinación que permita instalar propuestas y ejercer un contrapeso político efectivo.

Renovación de liderazgos y conexión territorial: el desafío de recuperar la confianza ciudadana

Más allá de las consecuencias inmediatas del caso firmas, los dirigentes juveniles coinciden en que la recuperación de la confianza ciudadana requiere una renovación que vaya bastante más allá de un cambio de nombres o de la conformación de una nueva alianza política. El desafío –detallan– pasa por revisar las formas de hacer política, actualizar las ideas y recuperar la capacidad de interpretar las preocupaciones cotidianas de las personas.

Para Renata Vásquez (JDC), sin embargo, cualquier proceso de reconstrucción debe considerar una renovación efectiva de los liderazgos y dar mayor protagonismo a las nuevas generaciones. “Hay que renovar cuadros, hay que incluir a los jóvenes también en esa agenda”, sostiene.

La dirigenta considera que el sector necesita superar la lógica de las reuniones y los acuerdos entre las dirigencias tradicionales para avanzar hacia una construcción política con ideas comunes y capacidad de incidir en el debate público. En esa línea, cree que los jóvenes deben ocupar un lugar protagónico y que los partidos tienen que abrir espacios que, especialmente en las colectividades tradicionales, no siempre están disponibles.

“Existe una dicotomía entre las formas en que se relacionaba la vieja política con la renovación, por eso es importante que haya protagonismo en los jóvenes”, recalca.

Vásquez también apunta a la necesidad de que el progresismo sea capaz de identificar fenómenos sociales que están transformando las expectativas de las nuevas generaciones, como el desempleo ilustrado, las dificultades de acceso a la educación y la promesa incumplida de movilidad social. En su opinión, es precisamente en esas problemáticas donde el sector debe recuperar relevancia y capacidad de propuesta.

Una mirada complementaria plantea Millahual, quien señala que la renovación no puede reducirse a incorporar dirigentes jóvenes a los cargos de representación, sino que debe implicar una transformación más profunda de las prácticas y prioridades partidarias.

“Recuperar la confianza no puede reducirse a cambiar los rostros de quienes ocupan cargos de representación. También requiere revisar nuestras prácticas, nuestras prioridades y la manera en que nos vinculamos con la sociedad”, expresa.

El presidente de la Juventud PPD agrega que las juventudes no están llamadas simplemente a acompañar las decisiones de las dirigencias adultas, ni a reproducir las dinámicas que cuestionan.“Tenemos que contribuir con nuevas perspectivas, capacidad crítica y propuestas que respondan a los desafíos del presente y del futuro”, enfatiza.

Para Valenzuela, en tanto, la recuperación de la confianza debe comenzar por reconstruir los vínculos con los territorios y escuchar a sectores que no necesariamente están representados en las discusiones de las dirigencias partidarias.

“Las juventudes partidarias del progresismo tenemos que partir conversando con estos estudiantes”, plantea, apuntando a la necesidad de acercarse a centros de formación técnica, universidades e institutos profesionales para recoger sus inquietudes y comprender cómo están procesando los cambios sociales.

El dirigente liberal también reivindica el municipalismo y el trabajo territorial como herramientas para reconstruir la relación entre los partidos y la ciudadanía. “Creo que ahí empieza la confianza, cuando justamente la ciudadanía ve que lo que se planteó tuvo consecuencias efectivas en el diseño de cómo se van construyendo las propuestas de los partidos”, dice.

Desde el PS, Volenski coincide en que la desconexión entre la ciudadanía y la clase política es uno de los principales problemas que debe enfrentar el progresismo. Para revertirla, sostiene que las juventudes deben profundizar el trabajo en los barrios, las juntas de vecinos, los espacios educativos y el mundo laboral, poniendo atención a las problemáticas que atraviesan transversalmente a las nuevas generaciones.

En esa línea, destaca que la Juventud Socialista tiene entre sus objetivos instalar nuevos liderazgos y rostros de cara a las elecciones municipales de 2028, con representantes que surjan desde las comunas y los distintos espacios sectoriales.

“Nosotros creemos que la representación tiene que estar desde ahí, desde las comunas, desde los territorios, y las distintas áreas sectoriales, como la educación, la salud, el trabajo, etc.”, subraya.

Volenski agrega que la agenda de las juventudes debe hacerse cargo de problemáticas como el desempleo y la desocupación juvenil, además de las dificultades que enfrenta el denominado desempleo ilustrado. Se trata, apunta, de recuperar una representación política que no esté centrada exclusivamente en las disputas entre partidos, sino que vuelva a conectarse con las preocupaciones de las personas.