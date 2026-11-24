Presupuesto 2027: comisión mixta resolverá diferencias en diez partidas

La comisión mixta comenzará este martes a resolver las diferencias del Presupuesto 2027, luego de que la Cámara enviara a esa instancia materias de diez partidas. Entre los pendientes figuran seguridad municipal, sitios de memoria y programas de apoyo al mundo rural. Los diputados aprobaron la autorización de endeudamiento fiscal y repusieron recursos para computadores escolares, la Ley Ricarte Soto y equipamiento científico. El oficialismo tendrá seis de los diez integrantes de la comisión, que deberá zanjar las discrepancias antes del plazo constitucional del 29 de noviembre.

Rabat enfrenta acusación sin votos asegurados del PNL y el PDG

El Gobierno aún no tiene asegurados los votos para rechazar la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat. El Partido Nacional Libertario dio libertad de acción a sus ocho diputados, mientras los 14 parlamentarios del Partido de la Gente siguen sin adoptar una posición común. Aunque Pamela Jiles afirma que al menos 12 apoyarían el libelo, la jefatura de bancada pide revisar los antecedentes y la defensa. La acusación se refiere a rebajas de condenas por delitos sexuales contra menores y crímenes de lesa humanidad. Su votación en Sala se proyecta para el 30 de noviembre.

Caso firmas: PDI recaba antecedentes en el Senado

La Brigada del Cibercrimen de la PDI realizó diligencias en el Senado por la investigación sobre el retiro de los permisos constitucionales de Ximena Órdenes y Fidel Espinoza. La Fiscalía de Valparaíso aclaró que se trató de una solicitud de antecedentes coordinada con la corporación y no de un allanamiento. El senador Juan Luis Castro reconoció haber instruido el trámite sin autorización previa de sus pares, pero negó haber falsificado firmas. El Ministerio Público busca establecer cómo se gestionaron los documentos y determinar si existen responsabilidades penales en los hechos investigados.

Profesores convocan a paro y marcha para hoy contra los ajustes en educación

El Colegio de Profesores convocó para este martes un paro nacional y una marcha contra los ajustes presupuestarios en educación. En Santiago, la movilización está prevista a las 10:30 desde Plaza Baquedano hasta Los Héroes, con apoyo de organizaciones sindicales y estudiantiles. El gremio cuestiona la reducción de recursos para la educación pública y advierte sobre posibles despidos y disminución de horas docentes. La ministra María Paz Arzola reconoce el derecho a movilizarse, pero pide evitar la pérdida de clases. La continuidad de las actividades dependerá de la adhesión en cada establecimiento.

Kast anuncia otros 100 días y una rendición de cuentas para el 11 de marzo

El Presidente José Antonio Kast anunció una nueva etapa de 100 días con miras al primer aniversario de su Gobierno, el 11 de marzo de 2027. Tras regresar de Asia y encabezar un consejo de gabinete, prometió acelerar obras del programa Chile Despega y reforzar las medidas de empleo y seguridad. También adelantó que realizará una rendición de cuentas en marzo, distinta de la Cuenta Pública ante el Congreso del 1 de junio. El mandatario reconoció que el desempleo sigue pendiente y sostuvo que las controversias políticas y los resultados de las encuestas no modificarán las prioridades de su administración.

Moniz advierte que la crisis de Ormuz va más allá del petróleo

El exsecretario de Energía de Estados Unidos Ernest Moniz advirtió, en conversación con El Mostrador, que la crisis del estrecho de Ormuz va más allá del petróleo. A su juicio, los problemas del gas natural y las cadenas de suministro pueden tener efectos más graves. El físico, que participó en la negociación del acuerdo nuclear con Irán, planteó la necesidad de diversificar el abastecimiento internacional. Durante su visita a Santiago, también destacó las ventajas de Chile en cobre, litio, energías renovables e hidrógeno limpio, y llamó a potenciar esas capacidades frente a la transición energética.

Ucrania reivindica ataque que hundió una corbeta rusa en Libia

Ucrania reivindicó una operación con drones navales que hundió una corbeta rusa en el puerto de Bengasi, en Libia. El presidente Volodímir Zelenski afirmó que se utilizaron siete embarcaciones no tripuladas. El País informó que imágenes satelitales corroboran el hundimiento. El Kremlin remitió las consultas a su Ministerio de Defensa. La misión de Naciones Unidas en Libia expresó preocupación y solicitó una investigación independiente. Las autoridades del este libio condenaron la operación como una violación de su soberanía. El ataque ocurrió lejos del frente y extendió el conflicto al Mediterráneo.

Semana del Cine Chileno ofrece funciones gratuitas y entradas a $1.000

La conmemoración del Día del Cine Chileno ofrece funciones gratuitas y entradas a $1.000 hasta el domingo 29 de noviembre. La programación reúne más de 30 títulos nacionales y llega a 41 espacios independientes de exhibición en 14 regiones. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de las Culturas y la Red de Salas de Cine de Chile, abarca 34 comunas, con estrenos, documentales, clásicos y películas familiares. Entre las obras programadas figuran La misteriosa mirada del flamenco, El deshielo y Mil pedazos. También se contempla un homenaje a Patricio Guzmán con la exhibición de su trilogía de la memoria.