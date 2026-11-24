El funcionamiento cognitivo de los niños en etapa escolar a esta altura del año suele estar transversalmente comprometida por la sobrecarga, tanto de las pruebas finales como los cierres de etapas o actividades finales de año. Este cansancio acumulado de todo el año escolar puede comprometer sus rutinas diarias, sueño y disposición para realizar las actividades que eran parte de su día a día.

En este sentido niños neurodivergente pueden verse igualmente comprometidos debido a las características y desafíos que sobrellevan desde su neurodesarrollo. Si bien, el compromiso del sistema nervioso puede ser similar, se debe considerar que, junto a lo expuesto, las particularidades de sus formas de procesar el entono, de manera individual, pudiera poner en evidencia características adicionales. Es común observar, por tanto, que niños con trastornos del espectro autista o con diagnóstico de autismo en los últimos meses del año suelen mostrarse más irritables o menos tolerantes y por tanto con más requerimientos sensoriales o mayor variedad de ellos. Así también, pueden mostrarse más agobiados por las demandas de su entorno y con ellos con mayor variedad del humor o una tasa más alta de irritabilidad con cambios en la conducta.

Si bien estas son algunas de las características, cualquiera sea la respuesta menos adaptativa que se evidencie, se podrían generar, en el entorno del aula y/o familiar, variados efectos que pueden ser atendidos de antemano, pues ello responde a un sistema que evidencia un procesamiento de la información de su entorno que siempre se encuentra más cercano al límite y que, con el aumento de la demanda o los cambios de la rutina, en un momento de mayor cansancio, afecta directamente la integración sensorial, así como el desarrollo y desempeño cognitivo, que son procesos dialogantes y altamente dependientes.

En este contexto, para los padres, cuidadores o entornos escolares, lo mejor que se puede recomendar es valorar situación a situación, según tres ejes con las siguientes preguntas: ¿esta actividad que causa disconfort, es necesaria o se puede evitar? ¿Este disconfort o reacción disruptiva, se puede modular con estrategias puntuales de organización y anticipación o es mejor evitarla? ¿Es necesario que el menor se encuentre en todas las actividades estresantes o podemos modificar la rutina para promover el descanso? De tal manera, la prioridad es mantener rutinas de mejor calidad y también en condiciones más positivas para el desarrollo y bienestar del menor y su entorno.