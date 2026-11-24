Parece un paisaje vacío, pero bajo las costras salinas del desierto de Atacama se esconde uno de los ciclos reproductivos menos conocidos de la fauna chilena. Allí anida la golondrina de mar negra, un ave marina de unos 23 centímetros que pasa buena parte de su vida alimentándose en alta mar y regresa tierra adentro para reproducirse.

Su supervivencia depende de un equilibrio particularmente frágil: cada hembra pone un solo huevo al año y las aves suelen regresar a las mismas cavidades para anidar. En Chile está clasificada en peligro de extinción.

En Camarones, Región de Arica y Parinacota, los estudios ambientales del proyecto de almacenamiento energético Celda Solar, de Colbún, permitieron identificar y mapear 206 nidos activos e inactivos.

El descubrimiento se produjo durante las campañas realizadas entre 2020 y 2022 y reveló que 168 de ellos estaban fuera del área de intervención directa, mientras que otros 38 se encontraban dentro del terreno inicialmente considerado para las obras.

La información obligó a modificar el diseño del proyecto y abrió una oportunidad para desarrollar un programa de conservación de una especie sobre la que todavía existen pocos registros científicos.

La empresa concentró las instalaciones en el sector este del predio y destinó el oeste a un Área de Conservación de Fauna de 369 hectáreas, equivalente al 37% de la superficie total. Allí se protegerá el hábitat de la golondrina de mar negra y del dragón de Poconchile, una lagartija endémica y amenazada. Además, se estableció una zona de exclusión alrededor de ocho nidos.

“Una especie que pone un solo huevo al año no tiene margen para perder nidos y crías. Por eso decidimos que la colonia definiera dónde construir y no al revés”, explicó Gonzalo Rodríguez, gerente de Medio Ambiente de Colbún.

Pero el programa no se limita a reservar territorio. Su componente más novedoso es la habilitación de cavidades artificiales que buscan ofrecer nuevos espacios de reproducción. La iniciativa contempla cinco años de seguimiento, con monitoreos semestrales del área de conservación y revisiones trimestrales de los refugios.

El propósito es comprobar si las aves adoptan estas estructuras y las utilizan para anidar. La experiencia podría convertirse en una herramienta replicable en otros sectores del norte de Chile donde la especie enfrenta amenazas sobre sus lugares de reproducción.

La necesidad de estas medidas se explica también por las características de la propia ave. Sus desplazamientos entre el océano y las colonias reproductivas ocurren exclusivamente durante la noche, lo que la hace especialmente vulnerable a la iluminación artificial, que puede atraerla, desorientarla y provocar caídas o colisiones.

Los estudios de la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile (ROC) han identificado la habilitación y adecuación de nidos como una de las estrategias relevantes para favorecer su conservación. En este proyecto, el trabajo se desarrolla junto a especialistas de Bioamérica y la ROC, que aportan experiencia en el seguimiento y manejo de la especie.

Los primeros resultados entregan una señal alentadora.

Según informó Colbún, durante el monitoreo de octubre se detectó la ocupación de al menos dos nidos por golondrinas de mar que estaban empollando. El dato todavía debe ser evaluado dentro del seguimiento de largo plazo, pero representa un primer indicio de que las cavidades habilitadas podrían cumplir su propósito.

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