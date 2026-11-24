Un respaldo diplomático recibió este martes la candidatura de Valparaíso para albergar la Secretaría del Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ, por sus siglas en inglés), luego de que Estados Unidos manifestara públicamente su apoyo a la postulación conjunta de Chile y Bélgica.

A través de un comunicado del Departamento de Estado, firmado por su portavoz, Thomas Pigott, la administración de Donald Trump destacó la trayectoria de ambos países en materia de protección de los océanos y transparencia, así como la complementariedad de sus capacidades técnicas y diplomáticas.

Washington también reconoció las gestiones del Presidente José Antonio Kast y del canciller Francisco Pérez Mackenna, además de las del primer ministro belga, Bart De Wever, y su ministro de Relaciones Exteriores, Maxime Prévot.

El Departamento de Estado enfatizó la necesidad de que la Secretaría del organismo sea independiente, responda ante los Estados parte del acuerdo y garantice la integridad y seguridad de los datos y las tecnologías que administre.

Asimismo, sostuvo que un triunfo de la candidatura chileno-belga permitiría a Estados Unidos participar de manera más constructiva en el acuerdo mientras evalúa su ratificación. En esa línea, llamó a los Estados parte a respaldar la postulación durante la primera Conferencia de las Partes (COP1), prevista para enero de 2027.

El respaldo estadounidense se produce en medio de la competencia diplomática con China, que presentó a la ciudad portuaria de Xiamen como candidata para albergar la Secretaría.

El pasado 6 de noviembre, Chile y Bélgica anunciaron oficialmente la decisión de unificar sus respectivas candidaturas. La propuesta contempla instalar la sede principal en Valparaíso, desde donde se desarrollarían las funciones administrativas y se pondría en marcha el mecanismo financiero del tratado.

Bruselas, en tanto, albergaría la infraestructura del mecanismo de intercambio de información y serviría como sede para reuniones de los órganos subsidiarios del acuerdo.

La postulación chilena se remonta a marzo de 2023, durante el Gobierno del expresidente Gabriel Boric, cuya administración firmó el tratado en septiembre de ese año y lo ratificó en febrero de 2024. La actual administración mantuvo la candidatura como una política de Estado.

El denominado Tratado de Alta Mar, adoptado en junio de 2023 y vigente desde el 17 de enero de 2026, busca proteger la biodiversidad marina en espacios que se encuentran fuera de las jurisdicciones nacionales, los que representan aproximadamente dos tercios de la superficie oceánica.

Entre sus principales disposiciones se encuentran la creación de áreas marinas protegidas, la realización de evaluaciones de impacto ambiental, la transferencia de tecnología marina y la distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos.

La definición de la sede de la Secretaría tendrá lugar durante la primera Conferencia de las Partes del Acuerdo BBNJ, que se desarrollará entre el 11 y el 22 de enero de 2027 en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York.