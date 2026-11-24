Más de 200 obras, entre las que se cuentan grabados y dibujos que recorren seis décadas de trayectoria de Roberto Matta (1911-2002), contempla la exposición Matta: memorias de guerra, inaugurada el jueves pasado en el Parque Cultural de Valparaíso (PCdV) y que estará disponible hasta el 6 de diciembre.

Se trata de la mayor exhibición de obras del artista nacional expuestas en Chile y es una de las actividades destacadas de la quinta edición del Circuito Matta Patrimonial, iniciativa que, desde 2022, celebra el natalicio del creador y que por primera vez sale de Santiago.

Matta: memorias de guerra reúne 211 obras de artes gráficas de Matta, Premio Nacional de Artes (1990), realizadas entre 1943 y 2002. Litografías, aguafuertes, aguatintas, punta seca, serigrafías, dibujo y grabados al carborundum, algunos de ellos inéditos, son parte de la exhibición, que incluye obras de gran formato y carpetas de grabados en pequeño y mediano formato, entre las cuales destacan las series La Araucana (1978), Hom’mere (1974 a 1985) y Un soleil un Viet-nam (1967).

La exposición, que cuenta con la curaduría de Justo Pastor Mellado, aborda temáticas como la guerra y los totalitarismos, los procesos históricos latinoamericanos y la interpelación a la conciencia y el cosmos interior. Las obras son parte del fondo de la Fundación Tarquinia, que posee la mayor colección de obra gráfica de Matta en el mundo, con más de mil piezas.

La muestra Matta: memorias de guerra podrá ser visitada en toda su extensión hasta el 6 de diciembre en la Galería de Artes Visuales, ubicada en el 3º nivel del Edificio de Difusión. Estará abierta de martes a domingo, de 10:00 a 18:30 horas. El acceso será liberado para estudiantes universitarios, personas con discapacidad más acompañante y personas mayores. La entrada general es de $1.000 para chilenos y de $3.000 para extranjeros.

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