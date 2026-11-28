Chile está entrando en una nueva etapa de su mercado inmobiliario, pero hay un cambio que todavía no ocupa el lugar que merece en la discusión pública: cada vez se venden más departamentos que aún no están construidos. No se trata solamente de una estrategia comercial de las inmobiliarias, sino de una transformación en la estructura de la oferta habitacional que tendrá consecuencias directas para compradores, empresas y el acceso a la vivienda durante 2027.

Las proyecciones que hemos desarrollado a partir de nuestro levantamiento en Rabbitts Capital sobre el mercado muestran una señal que merece atención: actualmente, el 69% de los departamentos disponibles para la venta en Chile corresponde a proyectos con entrega futura. De un universo de 19.244 unidades analizadas, 13.197 todavía no están terminadas y apenas 6.047 se encuentran disponibles para entrega inmediata. Más aún, 26 de las 41 inmobiliarias revisadas concentran su oferta principalmente en proyectos en construcción o futuros.

¿Qué significa esto? Que estamos frente a un mercado que progresivamente está dejando de comercializar viviendas terminadas para depender de proyectos que todavía deben completar su proceso de construcción. Y lo más relevante es que esta tendencia no parece ser transitoria.

La industria enfrenta un problema de reposición de oferta que se viene acumulando desde hace años. Las viviendas autorizadas para obras nuevas pasaron de 159.182 en 2019 a 69.058 en 2025. A esto se suma que durante el tercer trimestre de 2026 se lanzaron 38 nuevos proyectos inmobiliarios, muy por debajo del promedio de 60 iniciativas registrado para el mismo período entre 2011 y 2025.

No estamos incorporando suficientes proyectos nuevos para sostener una oferta equilibrada. Y cuando a esto se agregan procesos de aprobación y desarrollo que pueden extenderse por años, el resultado es previsible: la disponibilidad de viviendas terminadas se vuelve más limitada y las inmobiliarias deben anticipar sus ventas para financiar y dar continuidad a sus proyectos.

De acuerdo con el ranking de trámites de Colliers, durante 2025 el proceso desde la presentación de un anteproyecto hasta la recepción final de una vivienda alcanzó los 2.001 días. Es decir, cerca de cinco años y medio. Es difícil pensar en una recuperación sostenida de la oferta habitacional si desarrollar un proyecto requiere plazos de esta magnitud.

Pero hay otro fenómeno que merece atención: la forma en que se están concretando las ventas. En nuestro levantamiento de 283 proyectos nuevos, pertenecientes a 41 inmobiliarias, identificamos que 218 ofrecen algún tipo de bono pie. Esto representa el 77% de la muestra. El beneficio más frecuente alcanza el 10%, aunque existen proyectos que publicitan incentivos equivalentes al 20% del valor de la propiedad.

Esta cifra refleja hasta qué punto las condiciones comerciales se han convertido en una herramienta para sostener la demanda. Las inmobiliarias están buscando fórmulas para reducir la barrera inicial de entrada de los compradores, especialmente en un escenario donde el financiamiento hipotecario sigue siendo una variable determinante.

Sin embargo, debemos ser cuidadosos con la lectura de estos incentivos. Un bono pie puede facilitar una operación, pero no necesariamente significa que una familia tenga mayor capacidad real para adquirir una vivienda. Tampoco reemplaza la evaluación crediticia de los bancos ni elimina las exigencias de financiamiento. Confundir una facilidad comercial con una solución estructural de acceso a la vivienda sería un error.

El mercado también está experimentando un cambio en la relación de precios. Durante 2024, los departamentos con entrega inmediata registraron caídas de hasta 10%, mientras las unidades en verde y blanco aumentaron 7%, según antecedentes de TOCTOC. Hoy, con menos disponibilidad de unidades terminadas y una reducción de los descuentos, ambas modalidades comienzan a acercarse en sus valores.

Este escenario obliga a cambiar la manera en que entendemos el mercado inmobiliario. Durante años, la discusión estuvo concentrada en el sobrestock, las tasas hipotecarias, los precios y la capacidad de compra. Todos siguen siendo factores relevantes, pero hay una variable adicional que será determinante en 2027: cuándo estará realmente disponible la vivienda que estamos comprando.

Comprar en blanco o en verde implica asumir compromisos financieros y personales sobre una propiedad que todavía no existe físicamente. Por eso, el comprador debe mirar más allá del precio y del porcentaje de bono pie. Los plazos de entrega, las condiciones de reserva, las características del proyecto y la capacidad de la inmobiliaria para cumplir sus compromisos deben formar parte central de la decisión.

También necesitamos una discusión pública más profunda sobre cómo estamos generando oferta habitacional. No podemos aspirar a mejorar el acceso a la vivienda si los permisos, los tiempos de tramitación y la incorporación de nuevos proyectos siguen dificultando la reposición del mercado. La solución no pasa únicamente por incentivar las compras: también requiere condiciones que permitan construir más y con mayor oportunidad.

Nuestra estimación es que durante 2027 la entrega futura tendrá un protagonismo todavía mayor en la comercialización inmobiliaria. No porque los compradores necesariamente prefieran esperar, sino porque la composición de la oferta está cambiando y la industria se está adaptando a esa realidad.

El desafío para el próximo año será evitar que este cambio se traduzca en nuevas barreras para las familias. Necesitamos una industria capaz de desarrollar proyectos, pero también compradores informados, reglas claras y políticas que permitan recuperar la capacidad de construir viviendas. De lo contrario, corremos el riesgo de tener un mercado que ofrece cada vez más departamentos, pero que obliga a esperar cada vez más tiempo para habitarlos.