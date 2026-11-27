Pese a que la tasa de desocupación en Chile alcanzó el 10% en el trimestre móvil agosto-octubre de 2026, su nivel más alto en cinco años, las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) también muestran señales de recuperación en la creación de empleo, según el análisis de distintos economistas.

En términos desestacionalizados, la cantidad de ocupados aumentó en 55 mil personas respecto del trimestre móvil anterior, registrando su mayor avance desde enero de 2025. Sin embargo, el incremento de la fuerza de trabajo fue todavía mayor, alcanzando las 89,4 mil personas, lo que explica el aumento de la tasa de desocupación.

“Contrario a consenso y su lectura del dato de empleo reciente, estimamos que se ha iniciado la recuperación del empleo total en Chile”, señaló a través de su cuenta de X el economista jefe de Scotiabank, Jorge Selaive.

Contrario a consenso y su lectura del dato de empleo reciente, estimamos que se ha iniciado la recuperación del empleo total en Chile. https://t.co/XJiDLgxeuO — Jorge Selaive C. (@jselaive) November 27, 2026

El análisis compartido por el economista muestra que la creación de empleo total, así como en los sectores de enseñanza y transporte, alcanzó el máximo de su distribución histórica de variaciones mensuales, excluyendo los años 2020 y 2021. También destacaron los registros de agricultura, actividades inmobiliarias, electricidad y gas, y manufactura.

En la misma línea, el economista y analista macroeconómico Arturo Claro destacó la relación entre las últimas cifras de ocupación y el comportamiento reciente de la actividad económica.

“Respecto al trimestre anterior se crearon 55 mil empleos corrigiendo por estacionalidad, este es el mayor avance en el nivel de ocupados del último año”, señaló, agregando que el resultado está en línea con la recuperación del Imacec no minero durante agosto y septiembre.

#Empleo 1/2 Respecto al trimestre anterior se crearon 55 mil empleos corrigiendo por estacionalidad, este es el mayor avance en el nivel de ocupados del último año y está en línea con la reciente recuperación del imacec no minero que avanzo m/m en agosto y sept. https://t.co/vN7llHi3uO — Arturo Claro (@ArturoClaro) November 27, 2026

El ajuste por estacionalidad permite comparar períodos descontando los efectos recurrentes de determinadas épocas del año, como las contrataciones asociadas a Navidad o a la actividad agrícola durante el verano.

Por su parte, Santander adoptó una posición más cautelosa respecto de las perspectivas del mercado laboral.

Según el análisis de la entidad, el repunte de la ocupación se observó tanto entre los trabajadores por cuenta propia como entre los asalariados. No obstante, el empleo asalariado continúa 102 mil puestos por debajo de su nivel de hace un año, mientras que el aumento de la proporción de trabajadores informales da cuenta de una demanda laboral que sigue débil.

“En nuestra visión, el repunte de octubre no cambia el diagnóstico de un mercado laboral débil. La recuperación de las tasas de participación y ocupación hacia niveles del segundo trimestre es una señal favorable, pero el empleo aún no crece lo suficiente para absorber el aumento de la fuerza de trabajo”, sostuvo Santander.

La entidad no anticipa cambios significativos en el corto plazo y proyecta que, en la medida en que la actividad económica gane dinamismo, el empleo debería recuperarse de manera gradual y con rezago.