El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago sentenció este viernes a cinco años y un día de presidio efectivo al excomandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta Ferrer, condenado por dos delitos de lavado de activos en el marco de la investigación por el uso de gastos reservados de la institución castrense.

La sentencia también contempla una multa de 200 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) y el comiso de más de $166 millones provenientes de las rentas obtenidas por el arriendo de un inmueble.

Tal como informó El Mostrador el pasado 3 de noviembre, el tribunal declaró culpable de manera unánime al general en retiro, tras acreditar que recibió recursos provenientes de los gastos reservados del Ejército y realizó distintas operaciones para ocultar su origen ilícito.

“El tribunal dio por acreditado que utilizó dineros de origen ilícito para financiar parte de una inversión inmobiliaria y posteriormente realizó diversas operaciones destinadas a ocultar el origen de estos recursos y mantener el control de las ganancias obtenidas por el arriendo del inmueble”, explicó la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer.

Según los antecedentes judiciales, durante las administraciones de Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo al mando del Ejército se destinaron recursos de los gastos reservados al pago de una “mesada” a excomandantes en jefe de la institución, mediante entregas en efectivo y sin registro contable.

Izurieta recibió estos pagos entre abril de 2010 y, al menos, febrero de 2018. Las mensualidades oscilaron entre los $400 mil y el millón de pesos, totalizando, según la acusación, entre $61,2 millones y $78 millones.

Parte de estos recursos fue utilizada para pagar 36 cuotas del crédito hipotecario de un departamento en Las Condes, cuyo arrendamiento le reportó al menos $166,2 millones entre 2010 y 2025.

En 2019, tras conocerse públicamente la investigación, Izurieta rectificó seis declaraciones de renta ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), declarando ingresos por $51,2 millones sin revelar su procedencia. Según la Fiscalía, con esta operación buscó dar apariencia de legalidad a los fondos.

Posteriormente, en 2021, donó el departamento a una de sus hijas, quien le otorgó un poder indefinido para administrar el inmueble y percibir las rentas. Desde marzo de 2022, parte de esos ingresos fue derivada a una cuenta bancaria de su cónyuge.

La investigación por lavado de activos se remonta a 2022, año en que la ministra en visita Romy Rutherford sometió a proceso a Izurieta por malversación de caudales públicos y falsedad de documento militar, por el presunto mal uso de más de $6.374 millones durante su gestión al mando del Ejército.

En el marco de esa investigación, el propio Izurieta reconoció haber recibido pagos mensuales de gastos reservados tras dejar la comandancia en jefe. En enero de 2025, el Ministerio Público formalizó al general en retiro por lavado de activos, en una causa tramitada de manera separada de aquella radicada en la justicia militar.

Por estos delitos, el Ministerio Público solicitó una pena de ocho años de presidio, mientras que el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que intervino como querellante, pidió diez años y un día. Finalmente, el tribunal impuso una condena de cinco años y un día de cárcel efectiva.

“Valoramos la condena obtenida que constituye un resultado relevante en el esclarecimiento y sanción de delitos vinculados a lavado de activos”, manifestó la fiscal Wittwer.