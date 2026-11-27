Las dificultades que enfrenta la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, no necesariamente garantizan la continuidad del secretario de Estado en el gabinete del Presidente José Antonio Kast.

Así lo planteó en Al Pan Pan de El Mostrador el abogado constitucionalista y director del Doctorado en Derecho de la Universidad Diego Portales (UDP), Javier Couso, quien abordó las consecuencias políticas que tendría para el ministro una eventual derrota del libelo.

“Yo creo que esto va a ser un triunfo pírrico para el ministro si es que logra salir de esta acusación. Porque como ministro, su capacidad de colaborar con el presidente de la República en las materias de su cartera es bajísima”, sostuvo.

El constitucionalista apuntó a los parlamentarios de oposición que ya no consideran a Rabat un interlocutor legítimo y advirtió que el Mandatario deberá evaluar las consecuencias de este escenario.

“Me parece que él no va a poder realizar bien su trabajo y el presidente va a tener que evaluar más temprano que tarde. ¿Qué sentido tiene tener un colaborador que no puede desarrollar su rol?”, cuestionó.

Las declaraciones de Couso se producen en medio de las dificultades que enfrenta el libelo, cuya votación está prevista para este lunes en la Cámara de Diputados. A las licencias médicas de las diputadas del PDG Pamela Jiles y Zandra Parisi se suma la posible abstención del diputado independiente pro-UDI Hotuiti Teao.

Más allá de las consecuencias políticas para Rabat, Couso también abordó la necesidad de considerar la reinserción social y ponderar los principios del derecho penal en la discusión sobre las rebajas de condenas.

En ese sentido, el constitucionalista recordó una declaración que atribuyó al líder del Partido Nacional Libertario: “Si estuvieran fusilados, no hay rebaja de condena”.

Frente a esa postura, Couso aludió al caso de Tocornal para advertir sobre las consecuencias irreversibles que tendría una condena a muerte ante un eventual error judicial.

El abogado llamó a “sopesarlos sobre la mesa”, en referencia a los distintos valores jurídicos involucrados, y a moderar las reacciones que generan “este tipo de delitos tan atroces”.