El desempleo en Chile llegó a los dos dígitos. En medio del deterioro económico durante el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, la tasa de desocupación alcanzó el 10% en el trimestre móvil agosto-octubre de 2026, registrando su nivel más alto en cinco años y profundizando la caída del mercado laboral, que acumula cuatro trimestres móviles consecutivos de retroceso en la ocupación.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), difundida este viernes por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la cifra representa un incremento de 1,6 puntos porcentuales en doce meses, producto del aumento de la fuerza de trabajo (1,3%) y la disminución de las personas ocupadas (-0,4%).

El deterioro no solo se refleja en la tasa de desocupación. En comparación con igual período del año anterior, el número de personas desempleadas aumentó un 19,7%, incidido por quienes se encontraban cesantes (19,9%) y quienes buscan trabajo por primera vez (17,6%).

La tasa de ocupación, en tanto, descendió 0,7 puntos porcentuales, situándose en 56%, mientras que la tasa de participación laboral alcanzó el 62,2%.

Las cifras representan un nuevo desafío para la administración de Kast, en momentos en que el mercado laboral registra una caída del empleo formal y un aumento de la informalidad.

Según el INE, el número de personas asalariadas formales disminuyó un 2,6% en doce meses. Por sector económico, las principales incidencias en la contracción de la ocupación provinieron de información y comunicaciones (-18,9%), industria manufacturera (-4,7%) y otras actividades de servicios (-11,5%).

En contraste, las personas ocupadas informales aumentaron un 2,7%, mientras que la tasa de informalidad alcanzó el 27%, con un incremento de 0,8 puntos porcentuales en un año.

El escenario es particularmente complejo para las mujeres. La tasa de desocupación femenina se acercó al 11%, situándose en 10,7%, tras aumentar 1,9 puntos porcentuales en doce meses.

El número de mujeres desocupadas creció un 24,3%, mientras que las cesantes aumentaron un 24,6% y aquellas que buscan trabajo por primera vez, un 21,8%. La tasa de informalidad femenina, por su parte, alcanzó el 29,3%.

Entre los hombres, la desocupación llegó al 9,4%, con un incremento anual de 1,2 puntos porcentuales, mientras que el número de ocupados disminuyó un 0,8%.

El deterioro también se observa al descontar los efectos estacionales. La tasa de desocupación ajustada estacionalmente alcanzó el 9,9%, aumentando 0,3 puntos porcentuales respecto del trimestre móvil anterior.

A ello se suma una contracción del volumen de trabajo: el total de horas efectivamente trabajadas disminuyó un 1% en doce meses.

En la Región Metropolitana, la situación superó el promedio nacional. La tasa de desempleo alcanzó el 10,5%, aumentando 1,9 puntos porcentuales en un año, mientras que el número de asalariados formales cayó un 4,7%.

La industria manufacturera y el sector de información y comunicaciones registraron retrocesos en la ocupación de 9,4% y 23,5%, respectivamente, en la capital.