El Presidente José Antonio Kast volvió a respaldar este viernes al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, y manifestó su expectativa de que la acusación constitucional en su contra sea rechazada por amplia mayoría el próximo lunes 30 de noviembre.

Desde Osorno, donde encabezó un consejo de gabinete regional, el Mandatario abordó el libelo impulsado por la oposición a raíz del cambio de criterio en la concesión de rebajas de penas a 54 condenados por delitos sexuales contra menores de edad y otros dos por crímenes contra los derechos humanos, según informó La Tercera.

Kast aseguró que Rabat “no ha cometido ninguna infracción legal ni constitucional” y calificó la acusación como “un planteamiento político”. Asimismo, defendió la gestión del secretario de Estado y llamó a los parlamentarios a actuar con responsabilidad.

Cuestionamientos a la oposición

El Presidente también criticó el reemplazo del senador Pedro Araya (PPD) por Vlado Mirosevic (PL) en la presidencia de la Comisión de Constitución del Senado.

Kast atribuyó a razones políticas el estancamiento de iniciativas de seguridad y cuestionó que la oposición haya dejado de considerar a Rabat como un interlocutor válido.