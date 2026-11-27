Kast vuelve a defender a Rabat y pide rechazar por amplia mayoría la acusación constitucional
A tres días de la votación del libelo en la Cámara de Diputados, el Presidente atribuyó la ofensiva de la oposición a motivaciones políticas y cuestionó la paralización de proyectos legislativos en materia de seguridad.
El Presidente José Antonio Kast volvió a respaldar este viernes al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, y manifestó su expectativa de que la acusación constitucional en su contra sea rechazada por amplia mayoría el próximo lunes 30 de noviembre.
Desde Osorno, donde encabezó un consejo de gabinete regional, el Mandatario abordó el libelo impulsado por la oposición a raíz del cambio de criterio en la concesión de rebajas de penas a 54 condenados por delitos sexuales contra menores de edad y otros dos por crímenes contra los derechos humanos, según informó La Tercera.
Kast aseguró que Rabat “no ha cometido ninguna infracción legal ni constitucional” y calificó la acusación como “un planteamiento político”. Asimismo, defendió la gestión del secretario de Estado y llamó a los parlamentarios a actuar con responsabilidad.
Cuestionamientos a la oposición
El Presidente también criticó el reemplazo del senador Pedro Araya (PPD) por Vlado Mirosevic (PL) en la presidencia de la Comisión de Constitución del Senado.
Kast atribuyó a razones políticas el estancamiento de iniciativas de seguridad y cuestionó que la oposición haya dejado de considerar a Rabat como un interlocutor válido.
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