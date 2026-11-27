Codelco cerró los primeros nueve meses de 2026 con pérdidas netas por US$ 377 millones, tras reconocer millonarios ajustes contables en sus activos e inventarios, en medio de una caída de la producción y un incremento de los costos operacionales.

Los resultados informados este viernes por la estatal muestran, sin embargo, un aumento del 57 % en los aportes al fisco, que alcanzaron los US$ 1.945 millones, frente a los US$ 1.240 millones registrados en igual período del año anterior.

El mayor precio de venta del cobre permitió que el Ebitda llegara a US$ 7.496 millones, un incremento del 80 % interanual, pese a las dificultades operacionales que enfrentan distintas divisiones de la minera.

Millonario deterioro de activos

La compañía informó un ajuste extraordinario de US$ 4.820 millones por el deterioro de activos en las divisiones Chuquicamata, Salvador y Gabriela Mistral. Si bien esta operación contable no implicó una salida de caja, da cuenta de un cambio en las expectativas de rentabilidad de los proyectos estructurales.

El mayor castigo correspondió a Chuquicamata, con US$ 3.024 millones, debido principalmente a la actualización de sus proyecciones operacionales y económicas de largo plazo. En Salvador, el ajuste alcanzó los US$ 1.598 millones, mientras que en Gabriela Mistral llegó a US$ 198 millones.

A ello se sumó un ajuste de inventarios por US$ 123 millones, derivado de auditorías internas y externas encargadas tras detectarse inconsistencias en las cifras de producción de 2024 y 2025.

Según Codelco, esta última corrección no afecta la razonabilidad de los estados financieros de períodos anteriores.

Menor producción y mayores costos

La producción propia de cobre alcanzó las 853 mil toneladas, 84 mil menos que en igual período de 2025. Al incluir las participaciones de la estatal en otras operaciones mineras, la producción total llegó a 933 mil toneladas.

Entre las divisiones más afectadas figura El Teniente, cuya producción disminuyó un 17,1 %, debido a las restricciones de seguridad que se mantienen tras el accidente de 2025.

En tanto, Ministro Hales registró una caída del 32,4 %, mientras que Chuquicamata retrocedió un 12,4 %, producto de mantenciones y dificultades operacionales.

La menor producción, sumada al encarecimiento de insumos como el ácido, la energía y los combustibles, elevó el costo directo de producción (C1) en un 10,1 %, hasta los 237,9 centavos de dólar por libra.

Plan de recuperación

El presidente ejecutivo de Codelco, Jorge Gómez, reconoció las dificultades que atraviesa la estatal y anunció que la administración trabaja en un plan de recuperación.

“Codelco enfrenta desafíos operacionales y financieros importantes”, sostuvo el ejecutivo, quien señaló que la primera prioridad será estabilizar las operaciones y garantizar la seguridad de los trabajadores.

“En lo inmediato, necesitamos asegurar la continuidad operacional, reducir costos y reforzar la disciplina financiera y de capital. Sobre esa base, podremos mejorar nuestros procesos, elevar la productividad y recuperar competitividad para sostener el aporte de Codelco al Estado en el largo plazo”, agregó.