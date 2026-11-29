Como consecuencia del impacto de la inteligencia artificial a nivel mundial, las instituciones de educación superior actualizan su oferta académica. Chile no es ajeno a este proceso súbito y progresivo.

China presenta una restructuración universitaria incomparable, junto a la Unión Europea y Estados Unidos, desde donde emergen reestructuraciones orientadas a innovaciones y necesidades industriales; planes estratégicos STEM para incrementar la formación científica y tecnológica; nuevos programas de pre y posgrados en computación y ciencias de la información; y el fortalecimiento de la trayectoria STEM desde la educación técnico-profesional.

Hay evidencias indiscutibles de la magnitud de los cambios sobre los aprendizajes. En este sentido, desde la educación primaria a la educación superior, la formación STEM es central para la consolidación de bases conceptuales en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, lo que se logra mediante el desarrollo de habilidades propias del razonamiento lógico, espacial, indagación y alfabetización digital. Asimismo, incide en la preparación para la resolución de problemas a partir del pensamiento computacional, modelación matemática, análisis de datos y diseño de ingeniería.

Finalmente, destaca la productividad científica, académica y profesional, impulsadas por la inteligencia artificial y la automatización.

En este contexto y desde la formación continua, resulta primordial brindar programas de postgrado que otorguen a profesionales de la educación primaria, secundaria y superior, especializaciones y perfeccionamiento en Educación STEM y así lograr que estudiantes, futuros técnicos y profesionales con competencias, puedan abordar exitosamente los nuevos desafíos de la IA.