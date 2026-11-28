En esta entrevista, Helena Cermeño, analiza las causas de la crisis mundial, se refiere al caso de María Carmen, la vecina madrileña de 87 años que murió dos semanas después de ser desahuciada, y advierte qué alertas deberían encenderse en Chile.

Como copresidenta del Comité de Investigación sobre Vivienda y Entorno Construido (RC43) de la Asociación Internacional de Sociología, Cermeño sigue de cerca los debates sobre vivienda en distintas regiones del mundo. Observa la crisis habitacional desde tres lugares: España, su país; Alemania, donde vive y trabaja; y su trabajo de campo en India, Pakistán y Vietnam, donde “buena parte de lo que hoy en Europa se percibe como novedad constituye, lamentablemente, la norma desde hace décadas”.

-¿Qué explica que acceder a una vivienda digna se haya vuelto tan difícil en tantas ciudades?

-Hay cuatro factores. La concentración del empleo y la población en pocas áreas metropolitanas, donde la producción de vivienda no acompaña el ritmo de formación de hogares. La financiarización: con tasas de interés bajas y abundante liquidez, la vivienda pasó a ser un activo refugio para el capital, y hoy alcanza también al alquiler e incluso, en América Latina, a los asentamientos informales. El repliegue del Estado como productor de vivienda social, sustituido por subsidios a la demanda. Y la plataformización del alojamiento, con Airbnb como caso paradigmático.

Que el problema llegue incluso a Alemania, que era el modelo de protección del inquilino, demuestra que la crisis habitacional no es una anomalía de España o de Chile, es una tendencia sistémica. Y es estructural: la pandemia, la inflación o la subida de las tasas la agravaron, pero no la crearon. La producción depende cada vez más del crédito y de un suelo encarecido, y el acceso, cada vez menos del salario y más del patrimonio familiar.

-¿Cuáles son las dimensiones de la crisis en España?

-España reúne casi todos los componentes a la vez. Los precios de compraventa crecieron un 12% o más interanual en el segundo trimestre de 2026, el ritmo más alto desde 2007, y los inquilinos destinan de media cerca del 38% de su renta al alquiler, cuando el límite de asequibilidad se suele situar en el 30%. La escasez de oferta es el factor de fondo: según el Banco de España, en 2025 se formaron unos 240 mil hogares frente a cerca de 92 mil viviendas terminadas.

A eso se suma un parque público de alquiler residual, en torno al 1%, frente a cerca del 9% de media europea. Las viviendas de uso turístico o de extranjeros no residentes son en torno al 3,3% del parque nacional, pero en Málaga o Alicante superan el 14%. Y la inversión financiera actúa como amplificador.

Hay además un problema institucional: la vivienda es competencia de las comunidades autónomas, y varias gobernadas por el Partido Popular anunciaron que no aplicarían los instrumentos de la ley estatal de 2023. El resultado es una política de vivienda a dos velocidades.

-¿Cómo está cambiando la vida cotidiana y la composición de los barrios en ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga?

-Hay personas de 35 o 40 años que comparten piso porque no pueden costear otra alternativa, más de cien familias compitiendo por un mismo anuncio en Madrid, trayectos más largos desde la periferia y servicios públicos que no logran cubrir plazas, como en Baleares, donde a docentes y médicos no les alcanza el sueldo para pagar la vivienda. En 2025, solo el 14,5% de los jóvenes de 16 a 29 años vivía fuera del hogar familiar, el dato más bajo de la serie. Eso retrasa la formación de pareja, la decisión de tener hijos y la movilidad laboral.

La gentrificación, que ya alcanza a barrios obreros y ciudades medianas, es expulsión y segregación. Lo que más preocupa es su carácter silencioso. En India o Pakistán se ve la excavadora; en España, casi nunca. Hay un contrato que no se renueva, una subida que obliga a marcharse, un edificio que compra una empresa. Es lo que Peter Marcuse llamó presiones de desplazamiento.

Lo condensa el caso de María Carmen, una vecina de 87 años del barrio del Retiro que vivía en el mismo piso desde 1956. En 2018 el edificio pasó a manos de una empresa, el 23 de septiembre fue desahuciada y murió dos semanas después. Y ese desahucio era legal. Los sindicatos de inquilinas, surgidos en 2017, han liderado la movilización incluso por delante de los sindicatos tradicionales.

Alertas para Chile y América Latina

-¿Hasta qué punto la financiarización ha profundizado la crisis? ¿Es compatible la rentabilidad con el derecho a la vivienda?

-No la explica sola, pero la ha amplificado, porque cambió las reglas del juego: cada vez más decisiones sobre vivienda se toman según su valor de cambio y no según su valor de uso. En 2013, Madrid vendió más de 1.800 viviendas públicas a Blackstone por unos 68 mil euros cada una, y hoy esos fondos venden cerca del máximo del ciclo. Alemania recorrió ese camino antes, y en 2021 Berlín tuvo que recomprar más de 14 mil viviendas por unos 2.400 millones de euros.

Los grandes fondos rotan: compran, suben la renta en cada renovación y desinvierten. Aseguradoras y fondos de pensiones buscan rentas previsibles. Y en España los grandes tenedores poseen solo entre el 2% y el 4% del parque, mientras crece un rentismo de clase media.

La rentabilidad es compatible con el derecho a la vivienda si es limitada y estable, sobre suelo público y con protección permanente, como en Viena, Dinamarca o Países Bajos. Lo incompatible es la especulación a corto plazo. La tarea no es expulsar al capital, sino encauzarlo con reglas claras, estables y con enfoque social.

-¿Qué lecciones puede extraer América Latina? ¿Hay un origen común?

-Sí: capital global en busca de rentas del suelo urbano, Estados retirados de la producción directa de vivienda y oportunidades concentradas en pocas ciudades. Pero en América Latina la crisis del mercado formal se superpone a una crisis previa de informalidad.

La primera lección es no vender barato el patrimonio público en tiempos de crisis, porque recuperarlo cuesta mucho más que conservarlo. La segunda, la más clara: la vivienda pública debe serlo de forma permanente. En Alemania, en 2025 se crearon unas 28 mil viviendas protegidas y perdieron la protección unas 58 mil. La tercera, regular temprano el uso turístico, como hizo Berlín en 2014. Y la cuarta, que controlar precios sin ampliar la oferta solo desplaza el problema: en Cataluña los topes moderaron los alquileres, pero la oferta anunciada cayó en torno a un 20%.

También hay lecciones en sentido contrario: Europa puede aprender de las cooperativas de vivienda por ayuda mutua de Uruguay o del mejoramiento de barrios.

-En Chile, ¿qué aspectos de la experiencia española deberían encender nuestras alertas?

-No soy especialista en Chile, así que no me atrevo a dar datos. Pero una alerta es un mercado de arriendo que crece sin instituciones ni regulación. Ahí seguiría el modelo alemán, con tablas públicas de alquileres de referencia por zona: medir bien es condición previa de cualquier regulación.

Otra son los edificios completos de renta residencial en manos de grandes inversores, un indicador claro de financiarización. Y otra, la creencia de que ser un país de propietarios protege. España lo fue durante décadas y eso no la protegió; Alemania es un país de inquilinos y tampoco escapó. Lo que protege es la seguridad de la tenencia y un parque público estable y permanente.