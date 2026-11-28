“Y usted, calladita”. Tres palabras, un diminutivo y toda una discusión sobre el poder.

Mientras veía el último debate electoral español del jueves 26 de noviembre, celebrado en Madrid, me fue inevitable recordar otra escena, esta vez en Santiago de Chile, en noviembre de 2007: el célebre “¿Por qué no te callas?” del entonces rey Juan Carlos a Hugo Chávez. Salvando las distancias entre ambos episodios, me preguntaba cuánto ha cambiado desde entonces nuestra manera de interpretar y cuestionar determinadas expresiones de autoridad.

A tres días de las elecciones generales, se enfrentaron en el último debate electoral Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), de tradición socialdemócrata; Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP), de derecha conservadora; Santiago Abascal, líder de Vox, formación de extrema derecha, y Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona y candidata de Frente Amplio, coalición de izquierdas.

Fue durante la discusión sobre las responsabilidades políticas en la gestión de las devastadoras inundaciones de Valencia de 2024 cuando Feijóo, dirigiéndose a Colau y llevándose el dedo índice a los labios, pronunció la expresión que terminaría protagonizando buena parte de la discusión posterior al debate. Pedro Sánchez no tardó en acusarlo de machismo, mientras Feijóo defendía que se refería al silencio de Colau durante aquella catástrofe. Como era previsible, la controversia se trasladó al cierre de la campaña electoral: Pedro Sánchez recuperó el episodio en su apelación al voto femenino, mientras Colau y la izquierda en general encontraron en aquel desafortunado diminutivo los ingredientes para un festín mediático particularmente oportuno en las últimas horas de campaña.

Más allá de las posibles consecuencias electorales de este acto fallido machista, me interesa particularmente lo que ocurre entre el momento en que Feijóo pronuncia aquellas palabras y aquel en que necesita justificarlas. ¿Cómo van aprendiendo las sociedades a distinguir aquello que consideran aceptable de aquello que consideran inaceptable, mientras siguen permitiendo que esto último ocurra?

Una sociedad puede haber progresado lo suficiente como para reconocer una forma de dominación, sin haber progresado lo suficiente como para dejar de reproducirla. Entre la transformación de nuestra sensibilidad frente a determinadas prácticas y la transformación de las prácticas mismas transcurre un tiempo social y político, cuyas contradicciones quedaron bastante expuestas durante el debate electoral español.

En las dos horas que duró el encuentro se produjeron alrededor de 100 interrupciones. Según el análisis de DatosRTVE, los candidatos llegaron a dedicar hasta cuatro veces más tiempo a criticar a sus adversarios que a exponer sus propias propuestas de gobierno. Ahora bien, la confrontación es constitutiva de la política democrática; la cuestión es hasta qué punto la impugnación de los argumentos del adversario termina convirtiéndose en la impugnación de su condición de interlocutor legítimo. Y durante el debate esa deslegitimación alcanzó también a quienes no estaban representados en el plató.

Abascal, el candidato de VOX, se refirió a Ceuta y El Hierro como territorios invadidos, habló de invasores, traidores y de Marruecos como potencia invasora, llegando incluso a presentar a Pedro Sánchez como el “candidato marroquí” en las elecciones españolas. La utilización de un vocabulario bélico para interpretar un fenómeno migratorio permite inscribirlo en una relación de hostilidad: si quienes llegan son invasores, las medidas que se adopten frente a ellos podrán justificarse como actos de defensa. Colau cuestionó esta interpretación al reclamar que lo ocurrido fuese tratado como una emergencia humanitaria, desplazando la discusión hacia los derechos de las personas migrantes y las responsabilidades de las instituciones españolas y europeas.

Particularmente reveladora fue la incorporación de los derechos de las mujeres a esta discusión. El debate tuvo lugar apenas un día después del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Colau comenzó su intervención reclamando una condena explícita de la violencia machista, a la que Abascal no se sumó en esos términos. Sin embargo, el candidato de Vox no tuvo mayores inconvenientes en reivindicar la seguridad de las mujeres cuando la discusión se trasladó a la inmigración, acusando a Pedro Sánchez de “importar violadores” y atribuyéndole la responsabilidad de haber triplicado las agresiones sexuales.

Según las cifras del Ministerio del Interior, contrastadas por VerificaRTVE, las agresiones sexuales registradas pasaron de 10.727 en 2018 a 19.282 en 2025, un incremento cercano al 80 %, que no equivale a la triplicación anunciada por Abascal y que debe interpretarse considerando, además, los cambios legislativos, la mejora de los registros y la mayor visibilización y denuncia de estas conductas. Los datos tampoco permiten establecer la relación causal con la inmigración que sugiere el candidato de Vox.

Pedro Sánchez puso de manifiesto esta contradicción, interpelando también a Feijóo sobre las posiciones de su potencial socio de gobierno. El propio Feijóo apeló a los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI para cuestionar la admisión de inmigrantes cuyas convicciones religiosas pudieran entrar en conflicto con ellos. ¿No resulta sociológicamente interesante que unas conquistas cuya protección institucional ha sido objeto de importantes controversias entre el PP, Vox y las izquierdas adquieran semejante centralidad cuando se trata de delimitar quiénes tienen derecho, o quedan excluidos, de formar parte de la sociedad española?

La discusión sobre la vivienda ofreció otra expresión de esta disputa por la construcción política del extranjero. Cuando Abascal atribuyó el encarecimiento de la vivienda a la inmigración, Colau le preguntó si estaba incluyendo también a los “fondos buitre” extranjeros que especulan con la vivienda en España. Abascal respondió calificando a Pedro Sánchez de buitre, clausurando con el insulto una discusión que merecía bastante más atención, considerando la centralidad del tema de la vivienda en España actual.

La interpelación de Colau introdujo una distinción fundamental que el discurso de Abascal eludía: la desigual posición que ocupan los distintos actores extranjeros en la estructura económica española. Bajo una misma categoría, la de extranjero, pueden encontrarse tanto quienes llegan al país en condiciones de extrema vulnerabilidad como quienes disponen de capital suficiente para intervenir en el mercado inmobiliario y obtener rentabilidad de su encarecimiento. La cuestión que se disputaba en el debate era, en definitiva, si la conflictividad social derivada del acceso a la vivienda debía interpretarse en términos de nacionalidad o en términos de desigualdad económica y concentración de la propiedad.

Para quien encuentra dificultades para pagar su alquiler, esta distinción tiene consecuencias políticas concretas. Identificar como responsable de su precariedad a otra persona que también necesita una vivienda conduce a una interpretación del conflicto social radicalmente distinta de aquella que dirige la atención hacia los mecanismos de especulación inmobiliaria. La experiencia de la precariedad puede ser la misma; lo que se disputa políticamente es su explicación y, por consiguiente, las posibilidades de organizar intereses colectivos en torno a ella.

En paralelo, la discusión entre Pedro Sánchez y Ada Colau también se mostró clara. Mientras el primero reivindicaba los avances económicos y laborales de sus años de Gobierno y los efectos de la regulación de los alquileres, Colau insistía en la insuficiencia de las medidas adoptadas y proponía la expropiación de viviendas en manos de fondos buitre para destinarlas al alquiler social. Quedaba así expuesta una de las tensiones que atraviesan actualmente al progresismo español y que no se resolvió previo a estas elecciones: quienes reclaman transformaciones pueden encontrarse políticamente cerca de quienes gobiernan y, sin embargo, necesitar conservar la capacidad de enfrentarse a ellos. Colau debía justificar la necesidad de una fuerza política autónoma a la izquierda del PSOE sin comprometer las posibilidades de construir una mayoría conjunta.

El candidato de la derecha tradicional, Feijóo, tuvo una dificultad distinta. Buena parte de su intervención estuvo organizada en torno a la reivindicación de su capacidad de gestión, las promesas incumplidas de Pedro Sánchez y las acusaciones de corrupción que afectan al entorno socialista. Sin embargo, la discusión sobre sus credenciales para gobernar apenas estuvo acompañada de otra sobre las condiciones políticas en las que podría hacerlo. La escasa confrontación entre Feijóo y Abascalpermitió conocer bastante más sobre sus discrepancias con Sánchez y Colau que sobre las diferencias que deberían resolver entre ellos para construir una eventual mayoría de gobierno.

Los datos demoscópicos hacen especialmente interesante esta lectura.

El último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicado el lunes 23 de noviembre, a partir de 8.034 entrevistas, otorgaba al PSOE un 34,4 % de los votos, al PP un 24,7 %, a Vox un 15,6 % y a Frente Amplio un 5,7 %.

Las encuestas privadas ofrecen un escenario sustancialmente diferente. La última encuesta de 40dB. para El País y la Cadena SER sitúa al PP en un 31,8 % y al PSOE en un 30,9 %. Menos de un punto porcentual separa a ambos partidos, aunque diversas proyecciones privadas contemplan la posibilidad de una mayoría parlamentaria del PP y Vox.

Existen, por tanto, dos disputas electorales simultáneas: la que mantienen Pedro Sánchez y Feijóo por convertirse en la primera fuerza política del país y la que determinará el peso de sus potenciales socios en las negociaciones para formar gobierno. Desde esta perspectiva, probablemente resulte más interesante preguntarnos qué consiguió cada candidato respecto de sus propios objetivos políticos que intentar determinar quién ganó el debate. Aunque las encuestas mencionadas son anteriores al encuentro y desconocemos su incidencia efectiva sobre la decisión electoral del domingo, sí pudimos observar qué diferencias estuvieron dispuestos a exhibir los candidatos, cuáles prefirieron relegar y qué contradicciones permanecieron sin resolver.

Y es precisamente a la luz de estas contradicciones que aquel «calladita», aparentemente anecdótico en el contexto de una contienda electoral, adquiere una significación política bastante más profunda.

El sociólogo Peter Wagner ha trabajado extensamente la relación históricamente contradictoria entre las aspiraciones de autonomía y la reproducción de las relaciones de dominación. Desde esa perspectiva, las conquistas sociales no solamente amplían las posibilidades de autonomía de las personas, sino que transforman también los criterios con los que juzgamos el ejercicio del poder. Que Feijóo necesite justificar sus palabras, que Abascal reivindique la protección de las mujeres mientras cuestiona la especificidad de la violencia de género, o que ambos recurran a los derechos conquistados por las mujeres para fundamentar determinadas posiciones en materia migratoria, son expresiones diferentes de esta transformación.

Lo particularmente interesante es que la legitimidad social adquirida por una conquista no impide su apropiación por proyectos políticos sustancialmente distintos, e incluso contradictorios con las aspiraciones que originalmente la hicieron posible. Los derechos conquistados mediante la impugnación de determinadas relaciones de dominación pueden convertirse, paradójicamente, en recursos discursivos para legitimar otras. Así, la defensa de la autonomía de las mujeres puede coexistir con la construcción del migrante como enemigo, del mismo modo que el reconocimiento formal de la igualdad puede coexistir con la reivindicación de derechos diferenciados en función del origen nacional. El progreso, por tanto, difícilmente puede comprenderse como una acumulación lineal de conquistas al margen de las disputas políticas por su significado y su realización efectiva.

Quizás hemos sido demasiado optimistas al interpretar la incorporación de determinadas conquistas al lenguaje político como una garantía de su irreversibilidad. El domingo 29, España elegirá una nueva composición parlamentaria y, más allá de quién consiga gobernar, convendrá prestar atención a aquello que los potenciales socios de gobierno estén dispuestos a aceptar unos de otros y a las contradicciones que la ciudadanía seguirá teniendo derecho a cuestionar, incluso entre quienes hayan recibido su voto.

Porque la fuerza de las conquistas democráticas no reside únicamente en su permanencia en las leyes, sino en la capacidad de las sociedades para hacerlas valer frente al poder, incluso frente a quienes pretenden ejercerlo en