En Pedid y se os dará (Editorial Tránsito, 2026), Camila Gutiérrez (Santiago de Chile, 1985) recurre a la autoficción, ese recurso inagotable cuando no hay mucho más a mano, para narrar la dificultad de vivir como escritora. A través de su alter ego, Kim, y de su gato Jugo, la protagonista sobrevive entre talleres literarios y malas decisiones. Para mejorar su economía, abre una cuenta en una plataforma erótica donde logra cierta estabilidad financiera, principalmente gracias a un mecenas que le compra contenido sexual durante cinco años.

Acompañada por su hermano Josué y su amigo Lucio, la novela transcurre entre 2020 y 2026. Sin embargo, pese a abarcar un período marcado por la pandemia y el post estallido chileno, la novela opera en una burbuja blindada contra la Historia: prescinde de las marcas concretas de ese tiempo y de la efervescencia constituyente para instalar una normalidad de vitrina. No hay lacrimógenas ni política contingente, como tampoco mascarillas ni miedo al contagio del coronavirus. El libro levanta una realidad a la medida de un “yo” ombliguista, donde el mundo gira como si nada hubiera pasado y donde toda la épica cívica se reduce, a lo sumo, a la tierna alegría de ir a votar por la Constituyente de 2020.

El tono del relato es el mismo que la autora ha desarrollado desde su debut: chistes absurdos, anécdotas sin terminar e información irrelevante integrada como si tuviera incidencia en la trama principal. En esta ocasión, además, la narradora declara la firme convicción de hablar de su pareja sin inventar palabras que no recuerda, en una apuesta por la memoria fiel que busca sostener una novela optimista y lo más verosímil posible.

Si hubiera algo que rescatar en estas páginas es la fantasía de que, gracias a un premio por escribir sobre sí misma, lograría las cifras necesarias para tener un pasar sin dramas: “entregaría un libro cada dos años, siempre tendría suficientes lectoras para generar un efecto acumulativo que me permitiría seguir firmando contratos y, como ser deseada llama al deseo, me pedirían más colaboraciones periodísticas y nunca dejaría de llenar los talleres de escritura”. Esta desmitificación del oficio visibiliza que el éxito opera como una bola de nieve y que, en la literatura, el verdadero arte consiste en rentabilizar el deseo ajeno para pagar las cuentas.

Una escritora puede trabajar en lo que le plazca, siempre que lo haga con dignidad y sepa lo que está haciendo. Del mismo modo, que busque a construir un simulacro de resistencia frente a sus padres, quienes la llevaron por años a la iglesia evangélica, asunto ya agotado en su obra, tiene poca relevancia. Lo verdaderamente problemático aquí es un estilo que, desde Joven y alocada (2013), No te ama (2015) y Ni la música me consuela (2022), ha logrado la proeza de mantener intacta su precariedad formal, cómodamente instalada en el subsuelo durante más de una década.

En Pedid y se os dará (2026), la escritura vuelve a depender del párrafo breve y del giro lateral, ese ingreso abrupto de un segundo tema, como quien suma un artículo olvidado durante las compras del supermercado, mientras la acumulación de detalles sin peso dramático aplana el relato y vuelve previsible su diseño global. El resultado asegura al volumen un lugar destacado entre lo más pobre publicado en 2026 y confirma una tendencia literaria que confunde ligereza con eficacia narrativa.

Ficha técnica:

Pedid y se os dará

Camila Gutiérrez Berner

2026

Editorial Tránsito

152 páginas.