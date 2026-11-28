“Todo está preparado para que la jornada electoral transcurra con la normalidad de siempre”, ha apuntado la secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto, este sábado en una rueda de prensa desd el Centro nacional de Difusión de Datos, establecido en el recinto ferial Ifema en Madrid. Junto a la subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo, ha asegurado que está todo listo para que las elecciones generales de mañana domingo en España “se desarrollen con total normalidad, seguridad y plenas garantías”.

Más de 38,6 millones de electores están convocados a las urnas mañana domingo para elegir a 350 diputados y 209 senadores en las decimoséptimas elecciones generales que se celebran en España. Desde las 09:00 y las 20:00 horas locales, los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto en una cita en la que 1,6 millones de personas están llamadas a votar por primera vez en unas elecciones generales. La votación del domingo en la cuarta economía de la zona euro será observada con atención ante la proximidad de comicios en países como Francia, Italia y Polonia, que podrían redefinir el equilibrio de poder dentro de la Unión Europea.

Del total de ciudadanos con derecho a voto, más de 35,9 millones residen en España y casi 2,7 millones en el extranjero. El jueves 26 de noviembre fue el último día en el que los españoles residentes en el extranjero pudieron votar en los consulados. Para estas elecciones el Tribunal Supremo dejó en suspenso cautelarmente el derecho a voto de más de 163.000 personas que consiguieron la nacionalidad española por la llamada ley de nietos y no pudieron demostrar en el plazo establecido que son descendientes de exiliados durante la guerra civil y el franquismo.

Lo que cuestan estas elecciones

El presupuesto para la celebración de las elecciones generales asciende a 243,4 millones de euros, según los datos del Ministerio del Interior, una cifra que supone un incremento de 23 millones respecto a la de los últimos comicios, los del 23 de julio de 2023, que tuvieron un presupuesto de 220,8 millones de euros. Un total de 100.727 efectivos de las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad integrarán el dispositivo especial de seguridad de las elecciones, lo que supone un despliegue superior en un 11,5 % al de los comicios de julio de 2023.

España elige entre bloques opuestos

El Gobierno ha habilitado una web y una aplicación móvil específicas para seguir en directo la información provisional de resultados de las elecciones a las Cortes Generales del próximo 29 de noviembre. Según ha informado el Ministerio del Interior, se podrá acceder a información actualizada sobre la constitución de las mesas, los avances de participación y el escrutinio provisional al cierre de los colegios a través de una página web y de la app móvil ‘Elecciones Generales 29N’, disponible tanto para iOS como para Android.

Un probable ascenso de la derecha

El socialista Pedro Sánchez llamó el viernes a impedir que “avance el pasado” en España, en un cierre de campaña de unas elecciones generales en las que la derecha es favorita según los sondeos, y podría llegar al poder con el apoyo de la extrema derecha. “Estas elecciones van de que avance España y de que no avance el pasado”, aseguró el presidente del Gobierno español en Madrid, durante el acto final de su campaña para revalidar el cargo, en el que también participaron figuras como el célebre cineasta español Pedro Almodóvar.

Si la extrema derecha accede al gobierno en estas legislativas adelantadas, inicialmente previstas para mediados de 2027, será la primera vez que ocurre en España desde la muerte del dictador Francisco Franco en 1975. La mayoría de las encuestas daban como ganador de los comicios al Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo, pero sin alcanzar la mayoría absoluta, para la que podría asociarse con Vox, de Santiago Abascal. La distancia con los socialistas fue, sin embargo, recortándose a medida que avanzaba la campaña.