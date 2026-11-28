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¡Hola! Vamos despidiendo noviembre y los invito desde ya a empezar a comprar los regalos de Navidad, para no andar corriendo a última hora. ¡Se los digo por experiencia!

Por lo pronto, este viernes la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presenta Poemas, danzas y gloria, el concierto nº 20 de su temporada sinfónico-coral. El programa recorre la música francesa de fines del siglo XIX y del siglo XX, con el debut en Chile de la violinista alemana Alissa Margulis, la participación de la soprano argentina Lucía González y el Coro Sinfónico Universidad de Chile, que dirige el maestro Juan Pablo Villarroel.

Por otro lado, el Teatro Biobío presenta dos obras de danza contemporánea para cerrar el año: Folie, de la Compañía de Danza Espiral, y De una luz a otra, del Ballet Nacional Chileno, este y el próximo sábado, respectivamente.

Asimismo, hasta el domingo se celebra el Día del Cine, con exhibiciones en todo Chile, con más de 30 títulos nacionales entre largometrajes y cortometrajes, que incluyen estrenos recientes.

Además, en esta edición: el premio internacional a Norton Maza, el adiós a Delfina Guzmán y un bosque en Marte.

Bonus track: la entrevista de Emilia Aparicio a la joven artista Antonia Moena por su muestra en el MAC.

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EL POEMARIO CENSURADO Y LA OBRA CANCELADA EN 1985

El caso del poemario censurado en un concurso del Ministerio de las Culturas sigue dando que hablar. Esta semana, en una columna de opinión publicada por El Mostrador, el académico Bernardo Subercaseaux recordó un caso similar, ocurrido en 1985, en plena dictadura, cuando un premio ya adjudicado a una obra sobre el exilio y el retorno fue retirado por temas políticos.

Se trata del montaje Regreso sin causa, de Jaime Miranda (Copiapó, 1956), cuya cancelación causó, al igual que hoy, una reacción de solidaridad del mundo cultural de la época.

(Copiapó, 1956), cuya cancelación causó, al igual que hoy, una reacción de solidaridad del mundo cultural de la época. Miranda demandó al alcalde designado de la época, Carlos Bombal , ganó el juicio y finalmente obtuvo el premio cinco años después, tras el retorno de la democracia, en 1990.

, ganó el juicio y finalmente obtuvo el premio cinco años después, tras el retorno de la democracia, en 1990. “Lo que ha pasado ahora, en 2026 con Verónica Jiménez, autora de poemario sobre el estallido social ‘Persona sin Identificar’, es francamente increíble y vergonzoso. Las explicaciones dadas por el Ministerio de las Culturas y las Artes son tan burdas que lo menos que se puede exigir es la renuncia de las autoridades incompetentes y la inmediata restitución del fallo original. No es posible aceptar que en democracia no se pueda garantizar la independencia de los jurados”, me comentó Miranda.

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PREMIO INTERNACIONAL A NORTON MAZA

La sección italiana de la Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA Italia) reconoció el lunes al pabellón de Chile con el primer lugar entre los 100 pabellones nacionales presentes en la 61ª Bienal de Arte de Venecia. Con ello, la obra “Inter-Reality”, del artista visual chileno Norton Maza, se situó en lo más alto tras una votación de los miembros de la asociación.

El reconocimiento, otorgado por primera vez este año, es independiente de los premios oficiales de la Bienal y surge de una votación de críticos de arte basada en criterios de originalidad, innovación, coherencia, calidad artística, curaduría y relevancia contemporánea .

. “ Para mí, este reconocimiento tiene un valor enorme. No solo por lo que representa para mi trayectoria, sino también porque es el resultado de un esfuerzo colectivo que permitió llevar adelante este proyecto, superando innumerables dificultades”, dijo Norton Maza al conocer la noticia.

No solo por lo que representa para mi trayectoria, sino también porque es el resultado de un esfuerzo colectivo que permitió llevar adelante este proyecto, superando innumerables dificultades”, dijo Norton Maza al conocer la noticia. “Es un reconocimiento al trabajo de todo el equipo y al esfuerzo que implicó trabajar a distancia. Es una obra compleja y fue un riesgo que tomamos. A medida que la vas descubriendo, te vas acercando a su núcleo, a ese paisaje interior que habla de nuestra realidad. Quiero agradecer a todos los que participaron y también a AICA Italia por este reconocimiento que valoro mucho y que nunca esperé”, expresó.

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MUERTE DE DELFINA GUZMÁN

Se fue una de las grandes de Chile: a los 98 años falleció el martes 24 de noviembre la actriz Delfina Guzmán, una de las figuras más reconocidas del teatro, el cine y la televisión de Chile, cuya trayectoria artística se extendió durante siete décadas.

La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado, en el que precisaron que su muerte se produjo por causas naturales .

. Nacida el 7 de abril de 1928 en Santiago, María Delfina Guzmán Correa creció en el seno de una familia aristocrática y conservadora . Estudió teatro en la Universidad de Chile, institución de la que egresó en 1956, año en que inició su carrera profesional.

. Estudió teatro en la Universidad de Chile, institución de la que egresó en 1956, año en que inició su carrera profesional. Su trayectoria estuvo estrechamente vinculada al Teatro Ictus, compañía en la que se convirtió en una de las principales figuras de la resistencia cultural durante la dictadura de Augusto Pinochet, utilizando la sátira y la crítica social como herramientas de expresión.

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MUESTRA DE MATUCANA 100

En el año 2000, una joven vivió dentro de una casa transparente en pleno centro de Santiago y la performance de Arturo Torres y Jorge Christie abrió un debate sobre intimidad, exposición pública y voyerismo. La polémica obra vuelve a escena como parte de la exposición Odisea del espacio. Arte chileno 1908-2026, que revisa más de un siglo de arte chileno.

Bajo la curatoría de Camilo Yáñez, el centro cultural Matucana 100 presenta un recorrido por más de un siglo de creación nacional que entrelaza la memoria de la dictadura, el estallido social, la investigación audiovisual y el rescate patrimonial a través de obras históricas y apuestas emergentes.

el centro cultural Matucana 100 presenta un recorrido por más de un siglo de creación nacional que entrelaza la memoria de la dictadura, el estallido social, la investigación audiovisual y el rescate patrimonial a través de obras históricas y apuestas emergentes. La conmemoración de los 25 años del Centro Cultural Matucana 100 toma como punto de partida la memoria de su propia arquitectura, erigida originalmente en 1908.

toma como punto de partida la memoria de su propia arquitectura, erigida originalmente en 1908. “La pregunta que hace la curatoría es: ¿cómo han visto los artistas durante estos 118 años su tiempo, su realidad, su contexto, su paisaje?Es una gran exposición sobre la historia del paisaje cultural chileno, donde los artistas miran la realidad, opinan y proponen lecturas nuevas”, explicó el curador a Emilia Aparicio.

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SUSPENDEN RODAJE DE POETA CHILENO

La productora Fábula confirmó que suspendió indefinidamente la producción Poeta chileno, la adaptación del libro de Alejandro Zambra que estaba dirigiendo el cineasta chileno Sebastián Lelio.

El director , responsable de algunas de las películas chilenas más reconocidas internacionalmente, murió en su domicilio el pasado 6 de noviembre .

, responsable de algunas de las películas chilenas más reconocidas internacionalmente, . Según informa el portal británico Screen Daily, también desmintieron que el director Pablo Larraín retomaría la producción , como indicaban algunos rumores. Por ahora, se desconoce qué pasará con la película.

, como indicaban algunos rumores. Por ahora, se desconoce qué pasará con la película. El filme está basado en la novela homónima del escritor chileno Alejandro Zambra y cuenta la historia de un joven poeta que se convierte en padrastro del hijo de su expareja.

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HACER LUGAR

Por Gonzalo Schmeisser Arquitecto. Académico Escuela de Arquitectura Universidad Diego Portales

Hotel Explora Patagonia, José Cruz Ovalle + Germán del Sol (1995)

Una de las máximas de la arquitectura es que se corresponda con el lugar donde está, que se vincule y no desordene la armonía. Es más, hay mucho más valor cuando es la arquitectura la que despierta la pregunta por el lugar, cuando su presencia organiza la mirada y hace aparecer un encuadre ocupando un sitio en un punto que antes se disolvía en el paisaje.

El Hotel Explora Patagonia, puesto en una puntilla sobre el Lago Pehoé, en el Parque Nacional Torres del Paine, desafía las leyes del lugar y se posa en la roca como una avanzada de la humanidad sobre la naturaleza, una suerte de nave que le permite al ser humano ingresar –bajo sus leyes– en un espacio que le es ajeno.

Lo interesante es que, aun cuando su geometría de rectas declare que la obra humana no pretende imitar la forma natural (en este caso exuberante), es esa contradicción entre figura y sitio la que construye visualmente un paisaje reconocible. Antes de la arquitectura el tiro de cámara o la vista situada hacia los macizos montañosos no contaba con un objeto de equilibrio en la composición.

Es la arquitectura la que convierte la geografía en paisaje. Una arquitectura que se inmiscuye entre cerros, piedras, aguas y hielos como testimonio de la curiosidad humana, como para acercarse a aquello que no conoce, como preso de una voluntad de permanecer en la sorpresa.

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EL “ZEPTOVERSO”, EL MUNDO MÁS PEQUEÑO JAMÁS DETECTADO EN LA NATURALEZA

Científicos detectaron señales procedentes de la escala más pequeña de la naturaleza jamás explorada: 100 mil millones de veces menor que un átomo, informó la BBC.

Es un mundo tan pequeño que algunos físicos lo han apodado el zeptoverso .

. La investigación, liderada por científicos basados en Cambridge , se obtuvo a partir de un experimento realizado en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC).

, se obtuvo a partir de un experimento realizado en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC). Esta enorme máquina, ubicada en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN), en la frontera suizo-francesa , cerca de Ginebra, hace colisionar átomos para separarlos y descubrir qué hay en su interior.

, cerca de Ginebra, hace colisionar átomos para separarlos y descubrir qué hay en su interior. El hallazgo, que se produce tras más de 40 años de búsqueda, podría ayudar a los investigadores a explorar un mundo misterioso miles de millones de veces más pequeño que un átomo, y a desarrollar una teoría nueva y más completa sobre cómo funciona el universo.

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UN BOSQUE EN MARTE

Marte no parece tener plantas y, de hecho, ninguna de las misiones que lo han explorado ha encontrado el menor rastro de ellas.

Por eso cuesta tanto no fijarse en una fotografía que el Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA tomó en abril de 2008 cerca del polo norte marciano y de la que se ha hecho eco Science Alert. En ella, sobre unas dunas rosadas y heladas, parecen crecer arbolitos oscuros, informó DW.

y de la que se ha hecho eco Science Alert. En ella, sobre unas dunas rosadas y heladas, parecen crecer arbolitos oscuros, informó DW. Sin embargo, basta con mirar la fotografía desde otra orientación para que el espejismo desaparezca. Lo que parecen ramas son, en realidad, rastros de arena oscura que se ha desprendido del interior de las dunas y se ha deslizado por sus laderas.

que se ha desprendido del interior de las dunas y se ha deslizado por sus laderas. Además, hay un detalle que termina de desmontar la ilusión: como señala la NASA, estos “árboles” no proyectan sombras.

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LA ARTISTA DE 23 AÑOS QUE EXPUSO EN EL MAC

Una artista de 23 años, Antonia Moena, acaba de inaugurar su exposición De Atajos y permanencias en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) de Parque Forestal.

La muestra, realizada tras adjudicarse un premio en la Feria Aparte en alianza con Galería Cripta, Hasta Pronto, MAC y Foro de las Artes de la Universidad de Chile , marca un viraje importante en su práctica artística. El origen conceptual de la exposición no nació de un ejercicio estrictamente teórico, sino de observaciones y experiencias de la vida cotidiana.

, marca un viraje importante en su práctica artística. El origen conceptual de la exposición no nació de un ejercicio estrictamente teórico, sino de observaciones y experiencias de la vida cotidiana. En la sala, las cinco obras que integran el recorrido apelan directamente a la corporalidad del espectador . Desde la pieza principal forrada en coirón, pasando por un banco de metal oxidado de tres escalones (Y sin embargo entre paréntesis encuentra la manera), hasta una caja acrílica empañada que alberga flores secas preservadas (Todo eso que no yace aquí). La muestra concluye con un volumen celeste inclinado (Para volver solo es necesario cerrar los ojos), ideado como una mirilla o ventana hacia el cielo dentro del espacio del museo.

. Desde la pieza principal forrada en coirón, pasando por un banco de metal oxidado de tres escalones (Y sin embargo entre paréntesis encuentra la manera), hasta una caja acrílica empañada que alberga flores secas preservadas (Todo eso que no yace aquí). La muestra concluye con un volumen celeste inclinado (Para volver solo es necesario cerrar los ojos), ideado como una mirilla o ventana hacia el cielo dentro del espacio del museo. “Mis decisiones de montaje tienen mucho que ver con interpelar al espectador corporalmente: te tienes que agachar, rodear las obras, sentarte en el banco o ponerte de puntitas para ver”, le contó la artista a Emilia Aparicio.

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PANORAMAS REGIONALES

FESTIVAL DE CINE DE OVALLE

Su 22ª edición se desarrollará hasta el domingo en el Teatro Municipal de Ovalle, con acceso completamente gratuito para toda la comunidad.

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MÚSICA DE GUITARRA EN QUINTAY

En Quintay se darán cita destacados intérpretes de la guitarra este fin de semana en un programa de música clásica y arreglos para música popular, poesía y canto lírico.

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LANZAMIENTO DE LIBRO EN CURICÓ

La poeta y periodista curicana Pilar González Langlois lanza el 2 de diciembre este nuevo poemario bajo el sello RIL Editores, el que explora los vínculos entre naturaleza, existencia y sensibilidad humana. El lanzamiento contará con la participación del poeta nacional Jaime Huenún y del escritor y periodista Rodolfo de los Reyes Recabarren.

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Y ahora, nos despedimos hasta la próxima.

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¡Que tengan un lindo fin de semana!