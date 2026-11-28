Un gol del paraguayo Ramón Sosa a los 52 minutos bastó a Palmeiras para conquistar por cuarta vez la Copa Libertadores tras derrotar por 1-0 a Estudiantes de La Plata en el Estadio Centenario de Montevideo. El equipo verdiblanco de la metrópoli brasileña de Sao Paulo suma el título de la edición 67 del torneo a sus vitrinas, en las que ya están los de 1999, 2020 y 2021.

El portugués Abel Ferreira, con su tercer campeonato al frente del Palmeiras (2020, 2021 y 2026), se consolida también como el entrenador extranjero más exitoso en la historia de la Copa Libertadores.

Palmeiras sucede así en el trono de la Copa Libertadores a otro equipo brasileño, Flamengo, su verdugo en 2025 cuando el equipo de São Paulo perdió por 1-0 y tuvo que conformarse con el segundo lugar.

Con la victoria de Palmeiras, Brasil supera en el palmarés por países por un título a Argentina, con el que estaba igualado en 25 títulos. Ahora el país de Pelé llegó a 26 campeonatos discriminados así: Palmeiras (4), Flamengo (4), Sao Paulo (3), Santos (3), Gremio (3), Cruzeiro (2), Internacional (2), Vasco da Gama (1), Corinthians (1), Atlético Mineiro (1), Fluminense (1) y Botafogo (1).

NÃO PODERIA SER DIFERENTE! DE PALESTRA A PALMEIRAS, SUPERAMOS DÚVIDAS, ROMPEMOS LIMITES E TRANSFORMAMOS GLÓRIA EM PADRÃO. NO MESMO PALCO DO TRI, A #LIBERTADORES É ALVIVERDE PELA QUARTA VEZ NA HISTÓRIA! 💚🏆 #Améric4Verde https://t.co/9bGZ9Oauwz — SE Palmeiras (@Palmeiras) November 28, 2026

Con uno basta

Desde mucho antes del comienzo, los cerca de 60.000 hinchas que llegaron al Centenario comenzaron a alentar a sus equipos y llenaron la fiesta de color.

En el campo, Palmeiras dominó los primeros minutos, aunque sin profundidad. José Manuel López se retrasó varios metros y fueron Sosa y Arias los que estuvieron más cerca del área defendida por el uruguayo Fernando Muslera. Mientras tanto, el gran trabajo de Marlon Freitas y de Lucas Evangelista en el centro del campo permitió que tanto Agustín Giay como Joaquín Piquerez se lanzaran constantemente al ataque.

Del otro lado, Estudiantes lanzó muchos balones largos que encontraron bien parados a Gustavo Gómez y a Alexander Barboza, dos de las figuras del equipo brasileño. Los argentinos también aprovecharon cada contragolpe que tuvieron para complicar a los dirigidos por Abel Ferreira.

Un cabezazo de Guido Carrillo que se fue por arriba del horizontal fue la primera jugada de peligro. Estudiantes también estuvo cerca con un disparo de Ezequiel Piovi que se fue por poco.

Del otro lado, las más claras llegaron sobre el final. Luego de que Arias peleara de gran forma el balón sobre el sector izquierdo y Evangelista lo llevara hasta el área y lanzara un buen pase al medio, el poste se vistió de rojo y blanco para evitar lo que pudo ser gol en propia portería.

En una de las últimas, Murilo acercó a los de Ferreira con un cabezazo que Muslera controló sin problemas y la primera parte se fue con empate a cero.

En el segundo tiempo Palmeiras debió afrontarlo sin Piquerez, quien fue reemplazado a los 46 por Arthur Santana. El uruguayo se había perdido por lesión los últimos partidos, retornó a la titularidad este sábado y fue uno de los más destacados del conjunto brasileño.

Más allá de esto, su reemplazante fue clave. Poco después de ingresar asistió a Arias, quien bajó el balón para que Sosa abriera el tanteador con un disparo dentro del área ante el que nada pudo hacer la defensa rival. Gol de Palmeiras y festejo de los miles de hinchas que llegaron a Montevideo para alentar al equipo verdiblanco.

¡¡EL VERDAO PEGÓ EN EL ARRANQUE DEL SEGUNDO TIEMPO!! Ramón Sosa llegó para definir solo en el área y anotó el 1-0 de Palmeiras vs. Estudiantes. 📺 La FINAL de la CONMEBOL #Libertadores, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/YlYbhnhzwd — SportsCenter (@SC_ESPN) November 28, 2026

Estudiantes, del uruguayo Alexander Medina, respondió rápido y una espectacular chilena de Guido Carrillo encontró una aún mejor parada del portero Carlos Miguel. Minutos después, el número 1 se lució nuevamente ante un cabezazo de Edwin Cetré.

¡¡LA REACCIÓN DEL CACIQUE ES LA DE TODOS LOS HINCHAS DE ESTUDIANTES!! ¡¡NO SE PUEDE CREER LA CHILENA QUE LE ATAJÓ CARLOS MIGUEL A CARRILLO!! 📺 La FINAL de la CONMEBOL #Libertadores, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/BedVrWqi8b — SportsCenter (@SC_ESPN) November 28, 2026

Los argentinos siguieron yendo al frente ante un equipo que en los últimos minutos se retrasó varios metros y a poco del final estuvieron cerca del empate, esta vez con un remate de Tomás Palacios que se fue por muy poco.

Palmeiras pudo marcar el segundo de contra pero desaprovechó la situación más clara que tuvo.

A los 98 minutos, el venezolano Jesús Valenzuela marcó el final y Palmeiras conquistó con su victoria una nueva Copa Libertadores, después de las de 1999, 2020 y 2021.