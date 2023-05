El futuro del dinero: cómo los avances tecnológicos están cambiando cómo manejamos nuestras finanzas

¿Dejará de existir el dinero físico en algún momento? Los avances tecnológicos están transformando el mundo a paso agigantado, y en la esfera de las finanzas el uso de dinero electrónico y la extensión de la bancarización provocó que algunos países usen en niveles mínimos el dinero físico. ¿Qué riesgos y ventajas hay en esta práctica? La falta de educación financiera, las necesidades de las diferentes poblaciones que coexisten en Chile y otros de la mano de una abogada especializada en el tema.

Ya en 2017, según advirtió la BBC, Corea del Sur no usaba monedas, en Reino Unido los pagos con tarjeta superan al efectivo y países como Dinamarca y Suecia son pioneros en la reducción de pago con moneda física, en tanto Estocolmo considera terminar con el efectivo para 2023. ¿Se avecina el fin del dinero en efectivo?

Para Fernanda Juppet, abogada y Magíster en Derecho de la Empresa de la Universidad del Desarrollo, la respuesta no es sí, pero tampoco no. Y esta pregunta, además, remite a la misma que se hizo hace 200 años atrás, cuando se partió con la del oro y el papel moneda.

“¿Va a dejar de existir el papel moneda? Lo más probable es que siga existiendo, son mercados paralelos que van uno al lado del otro y tienen que ver con necesidades distintas, con seguridades distintas y son complementarios”, explicó la CEO del grupo Cryptomarket.

Para la especialista, los sistemas no se enfrentan entre sí ya que dependen de las necesidades de la propia población, siempre heterogénea. Así, en el caso de una persona que asiste a comprar a la feria, lo más probable es que le resulte más sencillo utilizar efectivo, porque no todas las personas tienen acceso a tarjetas, y la bancarización en este sentido ocupa un lugar importante.

Según sostuvo la profesional, Chile en materia bancaria “para efectos de análisis monetario y de mercado” cuenta con estándares de talla internacional, algo que no sucede con países vecinos como Bolivia y Perú, y algunos países africanos, por nombrar algunos ejemplos.

“Es importante entender que el mundo va en distintas líneas y velocidades, por ende es muy difícil que lleguemos en un 100% a dinero electrónico ni menos a dinero cripto en el corto plazo, es una evolución que se va a ir dando y probablemente los sistemas vayan coexistiendo así como hoy”, añadió.

El uso del dinero se relaciona con las necesidades y vidas de cada país, del cómo la gente vive: en Europa, explicó la profesional, las personas suelen cruzar de un país a otro con frecuencia, para lo cual la utilización de tarjetas más que una facilidad puede incluso ser una necesidad en términos de seguridad.

“En América Latina todavía la tarjeta es tema porque tenemos grandes grupos excluidos que no tienen acceso a la bancarización, o incluso en Europa porque no es lo mismo hablar de personas europeas en Europa que migrantes en Europa, porque los migrantes sí usan efectivo porque no tienen acceso a la bancarización”, señaló.

Las estadísticas suelen estudiar a la población residente, que funciona de manera distinta a la población extranjera, donde la criptomoneda puede ser una opción dependiendo de la necesidad que se quiera cubrir, aunque en el caso de Chile no cuenta con un marco legal.

A nivel nacional, la abogada valoró la propuesta del economista José de Gregorio de terminar con el dinero efectivo en el país, pero mencionó asimismo que las decisiones financieras deben considerar las diversas necesidades que coexisten en el país pues no es el mismo el Chile el rural que, por ejemplo, las pymes. O el manejo del dinero en Santiago que en otras ciudades.

Asimismo, subrayó la necesidad de avanzar en educación financiera, pues las estafas son cada día más sofisticadas y faltan herramientas para reconocer cómo proteger datos e informaciones, lo cual tiene como principales víctimas a adultos mayores. En este sentido, advirtió el desafío de la digitalización como otro de los ejes primordiales a trabajar en relación al uso del dinero.

“Se puede colaborar, desde la ética, para la generación de marcos que protejan a las personas”, concluyó Fernanda Juppet.