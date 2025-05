Era digital: cómo las estafas y el acoso telefónico se sofistican con inteligencia artificial

El celular es una herramienta inseparable de nuestra vida cotidiana. Nos conecta con familiares, con el trabajo, nos informa y entretiene. Pero esa misma dependencia lo ha convertido también en un blanco cada vez más común de estafas digitales, muchas de ellas potenciadas con inteligencia artificial (IA) y estrategias cada vez más difíciles de detectar.

Desde llamadas spam hasta videos falsos con celebridades, el acoso digital ha dado un salto en complejidad. Y Chile, según los expertos, está entre los países más expuestos a este fenómeno.

Chile lidera en llamadas spam

De acuerdo con el Informe Global de Amenazas de Llamadas 2024 de la empresa tecnológica Hiya, cada persona en Chile recibe en promedio 28 llamadas spam al mes. Un dato preocupante si se considera que una de cada cuatro de estas llamadas termina en intento de estafa.

El auge de las imitaciones de voz mediante deepfakes, estos son audios manipulados por inteligencia artificial, ha elevado el nivel de sofisticación de los fraudes.

Felipe Mancini, CEO de Asimov Consultores, empresa chilena especializada en desarrollo de IA, advierte que “la sofisticación de las imitaciones de voz mediante deepfake, impulsadas por la inteligencia artificial, agrava aún más el panorama, facilitando engaños devastadores a nivel financiero. Por eso es importante protegerse y no caer en estafas”.

Pero los engaños no se detienen en el teléfono. Una tendencia preocupante es el uso de IA para crear videos falsos donde supuestas celebridades promocionan productos o inversiones fraudulentas. Según una encuesta de Kaspersky, el 72% de los chilenos no sabe qué es un deepfake y un 70% no sabría cómo reconocer uno.

Cinco señales para detectar un video deepfake

Kaspersky elaboró una guía para ayudar a identificar contenidos digitales falsos:

Ojos y boca artificiales: movimientos extraños, parpadeo poco natural o labios desincronizados con el audio. Iluminación y sombras: brillos o sombras inconsistentes con el entorno. Tono de voz robotizado: cortes abruptos o voces sin inflexión emocional. Bordes distorsionados: contornos del rostro borrosos o gestos corporales poco creíbles. Verifica la fuente: si el video no está en medios oficiales o cuentas verificadas, desconfía.

Qué hacer ante llamadas sospechosas

Aunque evitar por completo el spam telefónico es casi imposible, hay herramientas y hábitos que ayudan. No entregar el número en sitios poco confiables, evitar formularios innecesarios y revisar políticas de privacidad son pasos básicos. También recuerda que en Chile los usuarios pueden solicitar formalmente que una empresa elimine sus datos personales, según la Ley 19.628.

Además, desde agosto de 2025 entrará en vigencia una norma de la Subsecretaría de Telecomunicaciones que exigirá a las empresas anteponer prefijos identificatorios en sus llamadas: 809 para ofertas no solicitadas y 600 para clientes existentes.

Tecnología al servicio de la protección

Los smartphones actuales permiten activar funciones de detección y bloqueo de spam. Aplicaciones como Truecaller o CallApp identifican números reportados y pueden bloquearlos automáticamente. En iPhone, la función “Silenciar llamadas desconocidas” impide que números no registrados suenen.

El avance de la inteligencia artificial no solo plantea oportunidades, sino también riesgos crecientes en el ámbito digital. Y como señalan los expertos, la primera línea de defensa es estar informado.