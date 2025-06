CyberDay 2025: lo que debes saber para comprar con seguridad y aprovechar las ofertas

Entre el lunes 2 y el miércoles 4 de junio se llevará a cabo una nueva edición del CyberDay 2025, uno de los eventos más relevantes del comercio electrónico chileno, organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS). Durante tres días, más de 700 marcas ofrecerán productos en cerca de 20 categorías, incluyendo tecnología, vestuario, viajes, hogar y más. Las ventas proyectadas bordean los US$ 520 millones, con un crecimiento del 2 % respecto al año anterior.

Pese a que hoy existen tecnologías altamente sofisticadas de prevención, como plataformas antifraude y sistemas de verificación, los riesgos siguen presentes. El phishing, los sitios clonados, las pasarelas de pago falsas y las apps fraudulentas son algunas de las amenazas más comunes durante este tipo de eventos.

Expertos recomiendan a los consumidores verificar que las tiendas estén incluidas en el sitio oficial www.cyber.cl, revisar que la URL comience con “https” y que el navegador muestre el candado de seguridad. También es clave evitar ingresar datos en redes Wi-Fi públicas, usar tarjetas de crédito con notificaciones activadas y desconfiar de promociones exageradamente convenientes.

Para facilitar la experiencia de compra, este año debutará la CyberApp, que permite personalizar la navegación, buscar productos por categoría, recibir notificaciones de promociones y hacer seguimiento de pedidos.

También se reactivará la plataforma Resolución en Línea, una herramienta creada por la CCS y el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM), que facilita la resolución de conflictos entre consumidores y más de 200 empresas adheridas, sin necesidad de trámites judiciales.

Ciberseguridad: cómo evitar errores comunes y fraudes digitales

Según Pedro Gallardo, director en Ciberseguridad de Minsait Chile, la urgencia por aprovechar ofertas lleva a muchos usuarios a cometer errores básicos que pueden derivar en estafas. “Durante estos eventos, las personas tienden a bajar la guardia. Es fundamental verificar siempre las fuentes, comprar en sitios oficiales y desconfiar de lo que parece demasiado bueno para ser verdad”, señaló.

Gallardo detalló los cinco principales riesgos:

Phishing: correos o mensajes fraudulentos que suplantan a marcas conocidas para robar credenciales.

Sitios clonados: páginas que imitan tiendas oficiales y no entregan los productos.

Ofertas falsas en redes sociales: promociones con descuentos irreales que redirigen a plataformas maliciosas.

Pasarelas de pago falsas: simulaciones de portales de pago que capturan datos sin procesar compras reales.

Apps fraudulentas: aplicaciones maliciosas que se presentan como oficiales para robar datos personales.

También advirtió sobre errores frecuentes, como hacer clic en enlaces no verificados, comprar desde Wi-Fi públicas o compartir información sensible por canales no oficiales. “Si se visualiza una actividad sospechosa, se deben bloquear tarjetas, cambiar contraseñas y reportar el hecho a la policía y al banco”, enfatizó.

Por su parte, José Manuel Rivera, Line of Business Retail de Evertec, destacó que “comprar por internet ya no es una apuesta: es parte del día a día, y mucho más seguro que hace una década”. Según el ejecutivo, Chile cuenta con sistemas de pago robustos, múltiples capas de protección, cifrado y verificación que resguardan datos y transacciones.

No obstante, insistió en prácticas básicas: “Hay que revisar montos antes de pagar, no compartir datos sensibles y activar notificaciones en las apps bancarias. La primera línea de defensa siempre es el propio usuario”.

Un consumidor cada vez más consciente

En la antesala de un nuevo Cyber Day, Kantar IBOPE Media dio a conocer datos recientes del estudio TGI, que revelan una consolidación del e-commerce en Chile y una evolución en el perfil del comprador digital. El 77,2% de los chilenos realizó al menos una compra en línea en los últimos seis meses, con un comportamiento marcado por la búsqueda previa de información, la valoración de la confianza en las plataformas y el uso predominante de dispositivos móviles.

La encuesta muestra que el 91% de quienes compraron online investigaron antes de adquirir un producto o servicio, lo que indica un consumidor más analítico y menos impulsivo. Además, el 83,4% considera importante confiar en los sitios web que visita, mientras que un 57,1% reconoce haber hecho clic en algún anuncio digital durante su navegación.

El smartphone se consolida como el principal dispositivo para comprar en línea, con un 63,9% de preferencia, superando al computador (42,9%). Por otro lado, las tarjetas de débito se posicionan como el método de pago más utilizado (57,5%), por sobre las de crédito tradicionales (26,3%).

“Los usuarios están cada vez más cómodos comprando desde sus teléfonos, lo que obliga a las marcas a optimizar sus plataformas móviles y fortalecer la experiencia de navegación. Al mismo tiempo, el crecimiento del uso de débito habla de una búsqueda de mayor control sobre los gastos y de una cultura financiera consciente”, comentó Ignacio Mirchak, Country Leader de Kantar IBOPE Media en Chile.

Por su parte, Juan Carlos Bacarreza, director de la Escuela de Administración y Negocios de Iplacex, fue enfático en que “el Cyber no es una excusa para sobreendeudarse. Es importante saber cuánto se puede pagar al mes y no comprometer más de lo que permite ese margen”. Agregó que muchos consumidores terminan pagando lo mismo —o incluso más— que antes del descuento, debido al mal uso de tarjetas en cuotas con intereses.

Desaconsejó el uso de avances en efectivo y recomendó incluir una porción del presupuesto en ahorro para aprovechar este tipo de eventos sin recurrir al crédito. “Planificar antes de comprar es la mejor herramienta financiera”, afirmó.

El desafío de las Pymes

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) también deben prepararse. Nury Rodríguez, Senior Sales Manager de Drivin, explicó que “el Cyber es una gran oportunidad, pero también un desafío operativo. Las pymes deben anticipar la demanda y optimizar su logística para cumplir con los plazos”.

Drivin recomienda digitalizar procesos, gestionar el inventario en tiempo real, ofrecer opciones de despacho flexibles y utilizar software especializado para optimizar rutas y reducir costos.

Nancy Calfunao, subgerenta de Clientes E-commerce de Transbank, entregó siete recomendaciones clave para los comercios, entre ellas:

Escanear vulnerabilidades del sitio.

Mantener actualizados los sistemas operativos.

Integrar medios de pago confiables como Webpay.

Monitorear actividad sospechosa en tiempo real.

Resguardar contraseñas y respaldos de auditoría.

“Hoy, más que nunca, la confianza del cliente se gana con seguridad y transparencia“, subrayó.