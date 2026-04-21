Sedini nuevamente se equivoca en una vocería: “Estamos trabajando contra la seguridad”

Un nuevo traspié comunicacional protagonizó la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, durante una vocería en la que abordaba críticas a miembros del gabinete.

Consultada por las declaraciones de la ministra del Deporte, Natalia Duco, Sedini defendió la gestión del Ejecutivo y apuntó a cuestionamientos externos. “Siempre supimos que uno de los grandes desafíos de la instalación del gobierno iba a ser enfrentarnos a diversas interpretaciones de mala fe de cada cosa que dijera un ministro o una autoridad”, afirmó.

Sin embargo, en medio de su respuesta, la secretaria de Estado incurrió en un error al referirse a las prioridades del Gobierno: “Estamos trabajando contra el crimen organizado, contra la seguridad, contra la migración irregular”, señaló, frase que generó reacciones por su evidente contradicción.

Pese al lapsus, la vocera insistió en que el Ejecutivo está enfocado en su agenda legislativa. “Tenemos proyectos importantes, tenemos dos proyectos emblemáticos hoy día en el Congreso, que es Escuelas Protegidas, está entrando el Plan de Reconstrucción”, sostuvo.

En esa línea, recalcó que el Gobierno prioriza la gestión por sobre la polémica política. “La verdad es que estar enfocados en interpretaciones de mala fe, no tenemos tiempo para eso”, indicó.

Finalmente, Sedini enfatizó que el objetivo del Ejecutivo es centrarse en las demandas ciudadanas. “Estamos preocupados de las urgencias de los chilenos y no de debates y peleas chicas”, concluyó.

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