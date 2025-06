La paradoja millennial: 60% ha sido engañado en línea pese a considerarse experto digital

En un mundo cada vez más digitalizado, donde las redes sociales, las apps de mensajería y las plataformas online forman parte del día a día, una generación se destaca por su familiaridad con la tecnología: los millennials. Nacidos entre 1981 y 1996, fueron testigos del surgimiento de Internet y crecieron junto a la evolución digital. Por eso, no sorprende que muchos se consideren expertos en el manejo del entorno virtual.

Sin embargo, un nuevo estudio de la empresa de ciberseguridad Kaspersky, titulado Reality Check, pone en duda esa autopercepción. La investigación reveló que 6 de cada 10 millennials ha sido víctima de algún tipo de engaño en línea, como perfiles falsos, catfishing o fraudes financieros.

¿Expertos digitales?

Según el informe, el 71% de los millennials se considera el “capitán de TI” en su hogar, es decir, la persona que se encarga de la tecnología para familiares y amigos. A pesar de esta seguridad en sí mismos, el 70% de ellos admite que no siempre verifica la autenticidad de las personas con las que interactúa en línea, lo que los deja vulnerables frente a perfiles falsos y estafadores.

La investigación también muestra que esta generación tiene una alta necesidad de validación digital. El 45% comparte momentos importantes de su vida en redes sociales antes de contárselos a sus seres queridos. Esta exposición emocional y búsqueda de aprobación puede ser terreno fértil para manipulaciones y engaños en línea.

La sobreconfianza como amenaza

El informe de Kaspersky advierte que, pese a que un 68% de los encuestados cree haber desarrollado mayor cautela, el 44% aún confía ciegamente en la información que circula en sus comunidades digitales. Esta combinación de sobreconfianza y baja verificación genera un escenario ideal para la propagación de desinformación, robo de identidad y fraudes sentimentales.

Para Carolina Mojica, Gerente de Productos para el Consumidor para NOLA y SOLA en Kaspersky, el problema no es la tecnología, sino cómo se utiliza. “Hoy más que nunca, confiar ciegamente en lo que vemos o en quién interactuamos en línea es un riesgo real. El problema no es solo la tecnología, sino cómo la usamos sin cuestionarla. Esta investigación debe ser una llamada de atención: si no adoptamos una actitud más crítica, más escéptica y más consciente, seguiremos expuestos a manipulaciones que cada vez son más difíciles de detectar”, reflexionó Mojica.

Recomendaciones para protegerse en línea

Frente a este panorama, los expertos en ciberseguridad entregan algunas recomendaciones clave:

Verifica antes de confiar : Revisa los perfiles y busca señales de autenticidad antes de establecer vínculos o hacer clic en enlaces.

Cuida lo que compartes : Evita publicar rutinas, datos personales o información sensible. Lo que se comparte puede ser utilizado para suplantarte.

Desconfía de señales de manipulación : Si alguien pide dinero, cambia de plataforma de forma insistente o genera vínculos emocionales muy rápidos, es probable que se trate de una estafa.

Utiliza soluciones de seguridad confiables: Proteger tus dispositivos con herramientas como Kaspersky Premium puede ser clave para evitar malware, robo de datos o fraudes financieros.

La era digital ha traído múltiples beneficios, pero también nuevos riesgos. El estudio de Kaspersky recuerda que la alfabetización digital no termina con saber usar una aplicación o instalar una red Wi-Fi, sino que incluye aprender a reconocer amenazas y cuestionar lo que se consume.