Corea del Centro: Ley miscelánea, recortes y Codelco, el panel que pone bajo presión a Quiroz

Esta semana comenzó una maratónica sesión en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para resolver las más de 1.600 enmiendas presentadas al proyecto de Reconstrucción Nacional. Pese a ello, y dada la mayoría oficialista en esa instancia legislativa, el Gobierno logró que la propuesta fuera aprobada en particular y continúe su tramitación.

Analizamos el avance de la ley miscelánea tras su paso por la Comisión de Hacienda. La figura que hoy domina la agenda del Gobierno no es otra que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

En este sentido, revisamos los recortes en salud como primera prueba concreta del ajuste, la tensión en Energía por el conflicto con los PMGD y la disputa con la ministra Rincón, además del cambio en Codelco con la salida de Máximo Pacheco y la llegada de Bernardo Fontaine.

Hoy en Corea del Centro, con Fran Castillo: conversamos sobre el proyecto de “reconstrucción nacional” presentado por el Gobierno –un Ejecutivo que ha puesto toda su energía en la agenda económica, pero que empieza a mostrar costos de coordinación, de relato y de manejo político– junto al abogado Rodrigo Castillo y el editor de El Mostrador Semanal, Iván Weissman