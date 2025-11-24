Australia: cómo se aplicará la prohibición de acceso a redes sociales para menores de 16 años

Las demás plataformas afectadas aún no han comunicado cómo acatarán la prohibición.

Efectividad

Sin una idea clara de los métodos que utilizarán las empresas, es difícil determinar la efectividad de la prohibición de las redes sociales.

Sin embargo, existe preocupación por la posibilidad de que las tecnologías de verificación de edad bloqueen erróneamente a algunos usuarios y no detecten a otros menores de edad.

El propio informe del gobierno australiano concluyó que la tecnología de reconocimiento facial, por ejemplo, es el método menos fiable para el grupo demográfico específico al que se dirige.

También se ha cuestionado si las multas por infracción son lo suficientemente elevadas.

Como declaró Stephen Scheeler, exejecutivo de Facebook, a la agencia Australian Associated Press: “Meta tarda aproximadamente 1 hora y 52 minutos en generar US$50 millones en ingresos“.

Los críticos argumentan que la prohibición, incluso si se implementa correctamente, no reducirá el daño en línea para los niños.

No incluye sitios web de citas ni plataformas de juegos, ni tampoco los chatbots de IA, que recientemente han sido noticia por supuestamente incitar a los niños al suicidio y por mantener conversaciones de contenido sexual con menores.

Otros señalan que los adolescentes que dependen de las redes sociales para sentirse parte de una comunidad quedarán aislados y argumentan que sería más efectivo educar a los niños sobre cómo usarlas.

La ministra de Comunicaciones de Australia, Annika Wells, ha reconocido que la prohibición podría no ser “perfecta”.

“Se verá un poco desordenada durante su implementación”, sostuvo Wells a principios de noviembre. “Las grandes reformas siempre lo son”.

Protección de datos

Los críticos también han expresado su preocupación por la recolección y el almacenamiento a gran escala de datos que serán necesarios, y su posible mal uso, a medida que las plataformas intenten verificar la edad de los usuarios.

Australia, al igual que gran parte del mundo, ha sufrido en los últimos años una serie de filtraciones de datos de gran repercusión, incluyendo varias en las que se robó, vendió o publicó información personal sensible.

Sin embargo, el gobierno afirma que la legislación incorpora “sólidas protecciones” para la información personal. Estas estipulan que dicha información no puede utilizarse para ningún otro fin que no sea la verificación de edad y debe destruirse una vez realizada, con “severas sanciones” por incumplimiento.

Asimismo, indica que las plataformas deben ofrecer una alternativa al uso de documentos de identidad oficiales para la verificación de edad.

La respuesta de las empresas

Las empresas de redes sociales se mostraron consternadas ante el anuncio de la prohibición en noviembre de 2024. Argumentaron que sería difícil de implementar, fácil de eludir y consumiría mucho tiempo para los usuarios, además de suponer riesgos para su privacidad.

También sugirieron que empujaría a los niños a los rincones oscuros de internet y privaría a los jóvenes del contacto social. Snap, propietaria de Snapchat, y YouTube también negaron ser empresas de redes sociales.